В Кремле заявили, что РФ не планирует публиковать свои требования на переговорах с Украиной

По словам Пескова, позиция Москвы "хорошо известна украинской стороне" и разъяснена "не только устно, но весьма четко сформулирована и письменно".

Все необходимые проекты документов "много дней назад" были переданы украинцам, добавил спикер Кремля.

В то же время, в Москве хотели бы "более содержательного и оперативного ответа каждый раз", отметил Песков. Он добавил, что на "что-то [украинская сторона] ответила, на что-то – нет".

Пескова спросили, опубликует ли РФ проекты документов.

Пресс-секретарь Владимира Путина ответил отрицательно. Сейчас "некий [переговорный] процесс имеет место", но в РФ "желали бы более активных и содержательных переговоров", подчеркнул Песков.

Он говорил 21 марта, что на время переговоров о прекращении войны между РФ и Украиной режим тишины не будет действовать.

Война России против Украины. Главное (обновляется)