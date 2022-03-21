В Кремле исключили прекращение огня на время переговоров РФ с Украиной

Спикера Кремля спросили, будет ли действовать режим прекращения огня во время переговоров между странами.

Песков ответил отрицательно. По его словам, любая остановка военных действий РФ якобы используется ВСУ для перегруппировки, чтобы "продолжать атаки на российских военных".

Это, по мнению Пескова, "осложняет процесс".

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает, что РФ использует переговоры с Украиной в качестве "дымовой завесы" для подготовки новых "ужасных злодеяний" и военных преступлений. По мнению Трасс, РФ использует переговоры с Украиной, чтобы перегруппировать войска.

Если страна серьезно относится к переговорам, она "не будет без разбора бомбить мирных жителей в этот день", подчеркнула глава МИД Великобритании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны. Уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявил член украинской делегации, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.

16 марта американская газета Financial Times опубликовала якобы мирный план, который разрабатывают делегации России и Украины. Согласно информации, которую издание получило из трех источников, план состоит из 15 пунктов и предполагает отказ Украины от членства в НАТО, а также обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение на территории страны. При этом Украина сохранит свои Вооруженные силы. В обмен в Киеве якобы рассчитывают на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция.

Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что на переговорах "есть конкретные абсолютно формулировки", которые, по его мнению, "близки к согласованию".

Содержание плана раскритиковала часть украинских политиков и журналистов. После этого Подоляк заявил, что опубликованный в СМИ предварительный мирный план отображает только российские требования. По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.

Украинская сторона настаивает на личной встрече президентов Украины и РФ, Владимира Зеленского и Путина. Лавров сказал, что глава Кремля не отказывается от такой встречи, но для этого надо провести "подготовительную работу", а встречаться уже для "фиксирования каких-то конкретных договоренностей".

17 марта Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что российская делегация на переговорах с украинской пытается договориться о превращении Украины фактически во вторую Беларусь "с определенными нюансами".