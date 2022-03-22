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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Правительство вводит программу компенсации работодателям расходов на зарплату трудоустроенных переселенцев

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Предприятию нужно заключить трудовой контракт с переселенцем и зарегистрировать данные в "Дії", объяснили в Кабмине
Предприятию нужно заключить трудовой контракт с переселенцем и зарегистрировать данные в "Дії", объяснили в Кабмине
Фото: kmu.gov.ua

Для сохранения экономики правительство проводит релокацию предприятий из областей, где ведутся боевые действия, что обеспечивает не только сохранение существующих рабочих мест, но и открытие новых вакансий в уже действующих бизнесах. Об этом сообщила в Facebook первая вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Именно в рамках поддержки создания рабочих мест вводится программа компенсации работодателям расходов на зарплату трудоустроенных внутренне перемещенных лиц в размере 6,5 тыс. грн за каждого такого работника в течение двух месяцев", – отметила она.

Свириденко объяснила, что для этого предприятию нужно заключить трудовой контракт с гражданином, являющимся внутренне перемещенным лицом, и зарегистрировать данные о трудоустроенном лице через портал "Дія" или предоставить заявление в Государственную службу занятости.

"Такой порядок будет действовать во время военного положения и еще 30 дней после его завершения", – отметила она, подчеркнув, что эти меры помогут с одной стороны уменьшить безработицу, улучшить благосостояние граждан, а с другой – повысить экономическую активность бизнеса Украины.

https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko/posts/7089830557754262


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

17 марта в Закарпатской областной военной администрации сообщили, что решение о переводе деятельности из зон активных боевых действий в эту область приняли уже 120 предприятий.

14 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока государство воюет, "должна сохраняться и восстанавливаться экономика Украины". Он сказал, что Украине на время войны и для послевоенного развития нужна новая налоговая модель. "Чтобы люди чувствовали, что можно проявлять гибкость. Чувствовали, что все деньги и ценности будут сохранены", – отметил президент. 14 марта он сообщил о старте налоговой реформы и объяснил, в чем она будет заключаться

17 марта глава государства объявил об упрощении условий ведения бизнеса. Он рассказал, что правительство подготовило решение о расширении программы кредитования для предпринимателей на базе программы "5–7–9%". Также любой бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения плюс один месяц после войны.

"Дальше будет минимальная ставка – 5%. Общий объем кредита может быть до 60 млн грн. Чтобы был шире круг бизнесов, которые смогут воспользоваться нашей программой", – сказал Зеленский.

Теги: экономика, бизнес, правительство, трудоустройство, переселенцы, война России против Украины, предприниматели, компенсация, Юлия Свириденко
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