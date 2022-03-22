Правительство вводит программу компенсации работодателям расходов на зарплату трудоустроенных переселенцев

Предприятию нужно заключить трудовой контракт с переселенцем и зарегистрировать данные в "Дії", объяснили в Кабмине Фото: kmu.gov.ua

"Именно в рамках поддержки создания рабочих мест вводится программа компенсации работодателям расходов на зарплату трудоустроенных внутренне перемещенных лиц в размере 6,5 тыс. грн за каждого такого работника в течение двух месяцев", – отметила она.

Свириденко объяснила, что для этого предприятию нужно заключить трудовой контракт с гражданином, являющимся внутренне перемещенным лицом, и зарегистрировать данные о трудоустроенном лице через портал "Дія" или предоставить заявление в Государственную службу занятости.

"Такой порядок будет действовать во время военного положения и еще 30 дней после его завершения", – отметила она, подчеркнув, что эти меры помогут с одной стороны уменьшить безработицу, улучшить благосостояние граждан, а с другой – повысить экономическую активность бизнеса Украины.



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