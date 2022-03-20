В Днепропетровской области возобновили работу почти все крупные предприятия – Резниченко

"Мы должны возвращаться к нормальной жизни. У нас в регионе начали работать предприятия – 21 из 22 крупных. Работает средний бизнес. Посмотрите на усилия президента и правительства. Сделали, пожалуй, наиболее льготное в истории налогообложение", – сказал он.
Глава области призвал работать всех, кто имеет возможность.
"Нам нужно, чтобы работала экономика. Чтобы люди получали зарплату. Чтобы Украина стала еще сильнее. Чтобы мы сохранились: страна, область, город, село", – подчеркнул Резниченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На железнодорожном вокзале в Днепре обустроили пункт обогрева для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за активных боевых действий со стороны Российской Федерации. В городе развернули десятки опорных волонтерских пунктов. Там формируют армейские аптечки, плетут маскировочные сетки, собирают теплые вещи.
Также в Днепре открываются дополнительные склады для гуманитарных грузов, откуда водители на своих машинах развозят помощь в страдающие от российской агрессии населенные пункты.