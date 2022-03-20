В Днепропетровской области возобновили работу почти все крупные предприятия – Резниченко

Валентин Резниченко: Нам нужно, чтобы работала экономика. Чтобы люди получали зарплату Фото: adm.dp.gov.ua

"Мы должны возвращаться к нормальной жизни. У нас в регионе начали работать предприятия – 21 из 22 крупных. Работает средний бизнес. Посмотрите на усилия президента и правительства. Сделали, пожалуй, наиболее льготное в истории налогообложение", – сказал он.

Глава области призвал работать всех, кто имеет возможность.

"Нам нужно, чтобы работала экономика. Чтобы люди получали зарплату. Чтобы Украина стала еще сильнее. Чтобы мы сохранились: страна, область, город, село", – подчеркнул Резниченко.

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