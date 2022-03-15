Оборона Днепропетровской области усилена, врага в области нет – глава облсовета

"Отдельно хочу остановиться на Херсонском направлении. Это Кривой Рог, Зеленодольск, Апостолово, Никополь. Там вся оборона усилена. Область готова. Верьте в ВСУ, Нацгвардию. Они у нас самые лучшие и очень мощные", – отметил он.

Лукашук добавил, что враг на украинской земле терпит многочисленные потери.

"Наши стоят, а они лежат. Поэтому враг производит авиационные обстрелы по населенным пунктам Украины, чтобы деморализовать население и уничтожить инфраструктуру. Так что когда звучит сирена – реагируйте. Украинские военные делают все, чтобы у нас были мирные дни и ночи", – подчеркнул он.

По его словам, вся критическая инфраструктура области работает, сделаны запасы продуктов, дизтоплива, бензина, лекарств. Поэтому малый и средний бизнес должны возобновить работу, отметил председатель облсовета.

"Понимаю, в условиях военного положения это очень сложно. Но экономика должна работать. Люди должны получать заработную плату", – подчеркнул Лукашук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)