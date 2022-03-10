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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Совет обороны Днепропетровской области работает в круглосуточном режиме – Резниченко

Валентин Резниченко: Я здесь, руководители городов и общин здесь. Мы никуда не бежим. Мы будем защищать нашу страну, сколько нужно
Валентин Резниченко: Я здесь, руководители городов и общин здесь. Мы никуда не бежим. Мы будем защищать нашу страну, сколько нужно
Фото: adm.dp.gov.ua

Днепропетровская область готова к отпору военной агрессии российских оккупантов, а областной совет обороны работает круглосуточно в усиленном режиме. Об этом в эфире телеканала "Днепр ТВ" рассказал председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, пишет сайт ОВА.

По его словам, власти области тесно взаимодействуют с органами других городов и областей, поэтому в регионе полностью готовы к возможным боевым действиям.

"Я здесь, руководители городов и общин здесь. Мы никуда не бежим. Мы будем защищать нашу страну, сколько нужно. Сегодня очень много дезинформации. Давайте читать только официальные каналы", – сказал Резниченко.

Глава области поблагодарил мэров всех городов региона за слаженную работу и мужество в непростое время, отметив, что все работают в едином механизме.

Резниченко констатировал снижение уровня преступности в области и призвал жителей продолжать соблюдать дисциплину.

"Не просто так дается воздушная тревога. Приучите себя спускаться в укрытие. Следуйте правилам. Это сейчас очень важно. От самодисциплины зависит ваша жизнь", – подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

На железнодорожном вокзале в Днепре обустроили пункт обогрева для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за активных боевых действий со стороны Российской Федерации. В городе развернули десятки опорных волонтерских пунктов. Там формируют армейские аптечки, плетут маскировочные сетки, собирают теплые вещи. Также в Днепре открываются дополнительные склады для гуманитарных грузов, откуда водители на своих машинах развозят помощь в страдающие от российской агрессии населенные пункты.

Теги: Днепр, Днепропетровская область, оборона, Валентин Резниченко, война России против Украины
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