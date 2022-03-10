Совет обороны Днепропетровской области работает в круглосуточном режиме – Резниченко

Валентин Резниченко: Я здесь, руководители городов и общин здесь. Мы никуда не бежим. Мы будем защищать нашу страну, сколько нужно Фото: adm.dp.gov.ua

По его словам, власти области тесно взаимодействуют с органами других городов и областей, поэтому в регионе полностью готовы к возможным боевым действиям.

"Я здесь, руководители городов и общин здесь. Мы никуда не бежим. Мы будем защищать нашу страну, сколько нужно. Сегодня очень много дезинформации. Давайте читать только официальные каналы", – сказал Резниченко.

Глава области поблагодарил мэров всех городов региона за слаженную работу и мужество в непростое время, отметив, что все работают в едином механизме.

Резниченко констатировал снижение уровня преступности в области и призвал жителей продолжать соблюдать дисциплину.

"Не просто так дается воздушная тревога. Приучите себя спускаться в укрытие. Следуйте правилам. Это сейчас очень важно. От самодисциплины зависит ваша жизнь", – подчеркнул он.

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