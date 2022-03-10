Совет обороны Днепропетровской области работает в круглосуточном режиме – Резниченко

По его словам, власти области тесно взаимодействуют с органами других городов и областей, поэтому в регионе полностью готовы к возможным боевым действиям.
"Я здесь, руководители городов и общин здесь. Мы никуда не бежим. Мы будем защищать нашу страну, сколько нужно. Сегодня очень много дезинформации. Давайте читать только официальные каналы", – сказал Резниченко.
Глава области поблагодарил мэров всех городов региона за слаженную работу и мужество в непростое время, отметив, что все работают в едином механизме.
Резниченко констатировал снижение уровня преступности в области и призвал жителей продолжать соблюдать дисциплину.
"Не просто так дается воздушная тревога. Приучите себя спускаться в укрытие. Следуйте правилам. Это сейчас очень важно. От самодисциплины зависит ваша жизнь", – подчеркнул он.
Война России против Украины. Главное
На железнодорожном вокзале в Днепре обустроили пункт обогрева для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за активных боевых действий со стороны Российской Федерации. В городе развернули десятки опорных волонтерских пунктов. Там формируют армейские аптечки, плетут маскировочные сетки, собирают теплые вещи. Также в Днепре открываются дополнительные склады для гуманитарных грузов, откуда водители на своих машинах развозят помощь в страдающие от российской агрессии населенные пункты.