Кредит под 0% и отмена разрешений и лицензий. Зеленский объявил об упрощении условий ведения бизнеса

Зеленский: Было более 600 разрешений и лицензий для бизнеса, а остаются обязательными около 20 Фото: president.gov.ua

Он сказал, что этими шагами правительство хочет "вернуть страну к жизни".

"Уже сейчас, везде, где безопасность это позволяет. Везде, где бизнес может работать", – отметил президент.

Зеленский рассказал, что правительство подготовило решение о расширении программы кредитования для предпринимателей на базе программы "5–7–9%".

"Создаем новую возможность: любой бизнес сможет получить кредит под 0%. На время военного положения плюс один месяц после войны. Дальше будет минимальная ставка – 5%. Общий объем кредита может быть до 60 млн грн. Чтобы был шире круг бизнесов, которые смогут воспользоваться нашей программой", – сказал президент.

Кроме того, правительство готовит решение в сфере дерегуляции (его должны принять 18 марта).

"Было более 600 разрешений и лицензий для бизнеса, а остаются обязательными около 20. Только те, которые просто невозможно отменить. Как, например, об обращении с радиоактивными отходами. Следовательно, для абсолютного большинства бизнесов в Украине будет работать декларативный принцип: объявил о начале деятельности – и свободно работаешь", – объяснил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)