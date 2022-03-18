Кредит под 0% и отмена разрешений и лицензий. Зеленский объявил об упрощении условий ведения бизнеса

Он сказал, что этими шагами правительство хочет "вернуть страну к жизни".
"Уже сейчас, везде, где безопасность это позволяет. Везде, где бизнес может работать", – отметил президент.
Зеленский рассказал, что правительство подготовило решение о расширении программы кредитования для предпринимателей на базе программы "5–7–9%".
"Создаем новую возможность: любой бизнес сможет получить кредит под 0%. На время военного положения плюс один месяц после войны. Дальше будет минимальная ставка – 5%. Общий объем кредита может быть до 60 млн грн. Чтобы был шире круг бизнесов, которые смогут воспользоваться нашей программой", – сказал президент.
Кроме того, правительство готовит решение в сфере дерегуляции (его должны принять 18 марта).
"Было более 600 разрешений и лицензий для бизнеса, а остаются обязательными около 20. Только те, которые просто невозможно отменить. Как, например, об обращении с радиоактивными отходами. Следовательно, для абсолютного большинства бизнесов в Украине будет работать декларативный принцип: объявил о начале деятельности – и свободно работаешь", – объяснил президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. Срок действия военного положения истекал 26 марта, но его продлили еще на 30 дней – до 25 апреля.
В Международном валютном фонде прогнозирует, что из-за войны в 2022 году ВВП Украины может сократиться на 10–35%.
14 марта Зеленский заявил, что пока государство воюет, "должна сохраняться и восстанавливаться экономика Украины". Он сказал, что Украине на время войны и для послевоенного развития нужна новая налоговая модель. "Чтобы люди чувствовали, что можно проявлять гибкость. Чувствовали, что все деньги и ценности будут сохранены", – отметил президент. 14 марта он сообщил о старте налоговой реформы и объяснил, в чем она будет заключаться.