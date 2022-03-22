Из Мариуполя 21 марта эвакуировали более тысячи детей – Кириленко

"Среди тех, кому удалось вырваться из ада, который устроили в Мариуполе российские оккупанты, – 1073 ребенка. Все они добрались до Запорожья. И там уже получили продукты питания, необходимую медицинскую помощь и временное размещение. Всего за шесть дней, когда мариупольцы на собственных авто выезжают из осажденного города, до Запорожья добралось более 45 тыс. человек", – рассказал он.

По информации Кириленко, центры поддержки приняли и оказали помощь почти 30 тыс. мариупольцев.

Днем 22 марта Кириленко сообщил, что из Бердянска в Запорожье выехали 15 автобусов с жителям Мариуполя.

"Среди эвакуированных – 35 семей с детьми с инвалидностью. Эвакуация жителей Мариуполя будет продолжена", – подчеркнул глава военной администрации.

21 марта через гуманитарные коридоры эвакуировали 8 тыс. украинцев, сообщил Офис президента Украины.