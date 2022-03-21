21 марта через гуманитарные коридоры эвакуировали 8 тыс. украинцев – Офис президента

"Сегодня гуманитарными коридорами эвакуировано 8057 человек, из них 3007 добрались из Мариуполя в Запорожье. [...] В Киевской области эвакуировано 4750 человек, доставлена гуманитарная помощь в Ворзель и Бучу", – написал он.

Замглавы ОП рассказал, что еще 300 человек эвакуировали в Луганской области, "коридорами из городов Лисичанск, Северодонецк и Горское – в Бахмут".

По словам Тимошенко, 22 марта планируют организовать эвакуацию из Бердянска, Мангуша, Мелекино и Никольского, в тот район прибыло 26 автобусов и дополнительно намерены отправить еще 27.

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20 марта, по данным Тимошенко, удалось эвакуировать 7 тыс. человек.