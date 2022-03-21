В течение 20 марта было эвакуировано более 7 тыс. человек – ОП

В Киевской области было успешно эвакуировано 3310 человек Фото: Kirill Timoshenko / Telegram

По его словам, 3985 мариупольцев прибыли в Запорожье 11 автобусами из Бердянска, а также частным транспортом. Эвакуация продолжится в понедельник, в частности, планируется привлечь 50 автобусов из Запорожья.

"Место сбора для эвакуации автобусами в Бердянске – площадь перед городским спорткомплексом в Бердянске по улице Мелитопольское шоссе, 27. В Бердянске действует горячая линия, на которую можно обратиться для получения помощи по временному размещению и эвакуации в Запорожье. Номера горячей линии: +380975515917, +380504397529, +380615336276 и +380615335252", – отметил Тимошенко.

Также Тимошенко подчеркнул, что в настоящее время планируется эвакуация 21 марта мариупольцев автобусами из города Мангуш, а также прибрежных населенных пунктов в районе Мангуша, в частности, из села Мелекино.

"В Бердянске продолжат дозаправку частных автомобилей мариупольцев, которые двигаются по маршруту гуманитарного коридора. Адреса для дозаправки: проспект Восточный, 4а, улица Мелитопольское шоссе, 87б", – говорится в сообщении.

Заместитель руководителя ОП сообщил, что в Киевской области было успешно эвакуировано 3310 человек. Также из города Харькова удалось доставить гуманитарную помощь в поселок Рогань.





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