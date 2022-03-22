Вся территория Луганской области находится под постоянными обстрелами оккупантов – Денисова

Денисова: Враг цинично обстреливает из всего доступного и часто запрещенного международным правом оружия мирные города и села Фото: Людмила Денісова / Facebook

"Враг цинично обстреливает из всего доступного и часто запрещенного международным правом оружия мирные города и села, без всякого сожаления убивая мирное население. На Донетчине Авдеевку круглосуточно обстреливают артиллерией и авиацией, город ровняют с землей. Пять гражданских погибли, 19 ранены. Два человека были ранены в Очеретино и по меньшей мере трое – в Покровске. В Краматорске российские оккупанты применили запрещенные международными конвенциями фосфорные боеприпасы. Двое погибших в Лисичанске, трое раненых, из-под завалов спасены восемь человек", – рассказала омбудсмен.

Она добавила, что вся территория Луганской области находится под постоянными обстрелами оккупантов.

"Авиация, "Грады", минометы плотным огнем накрыли Рубежное, Северодонецк, Попасную, Горную и Кременную. В Северодонецке российские боевики открыли огонь по детской больнице. В результате произошло возгорание кровли. К счастью, всех маленьких пациентов, их матерей и персонал удалось своевременно эвакуировать. Всего в течение 21 марта в области из-за российского вторжения произошло 14 пожаров. Повреждено около 25 объектов", – отметила Денисова.

По данным обмудсмена, после обстелов Николаевской области загорелась автомобильная заправка. От полученных травм погибло три человека, одна женщина с травмами была доставлена в больницу. В Николаеве оккупанты обстреляли областной центр психического здоровья, здание полностью разрушено.

"На Днепропетровщине ночью из "Градов" обстреляли село Малая Костромка и город Зеленодольск вблизи Кривого Рога. Из-за обстрелов разрушениям подверглись жилые дома. По предварительным данным, жертв нет. Перед этим боевики страны-агрессора произвели артиллерийский обстрел одного из учреждений исполнения наказаний в Харьковской области. Здание частично повреждено. Один из осужденных получил осколочное ранение и скончался в больнице", – уточнила уполномоченный по правам человека.

Денисова подчеркнула, что РФ воюет с мирным населением Украины, и попросила международное сообщество максимально усиливать санкционное давление на Россию и принять решение о закрытии неба над Украиной.

"Такие действия армии интервента не что иное, как геноцид украинского народа и преступление против человечности в соответствии с Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда.