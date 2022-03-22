Оккупанты применили фосфорные боеприпасы в Краматорске – полиция

"Очередное использование фосфорных боеприпасов в Краматорске. Запреты и конвенции – это для цивилизованного мира. А орки пришли "асвабаждать". И "асвабаждать" они умеют только так. Но вы будете пылать, как пылает этот фосфор", – написал он.
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13 марта о применении оккупантами фосфорных боеприпасов в Луганской области сообщал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Дополнительные протоколы 1977 года к Женевской конвенции запрещают применение боеприпасов с белым фосфором, если гражданские лица из-за этого подвергаются опасности, отмечал он.