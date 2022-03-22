Комаровский: Мы воюем с самой аморальной, самой низкоинтеллектуальной армией мира

Комаровский: Это армия, которой нельзя ни в чем верить. Которая способна на любые гнусности Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Как сказал сегодня наш президент, мы воюем с самой многочисленной армией мира. Я бы сделал акцент на том, что мы воюем не только с самой многочисленной, но и с самой беспринципной, самой аморальной, самой низкоинтеллектуальной армией мира, которой нельзя ни в чем верить. Которая способна на любые гнусности", – подчеркнул Комаровский.

По его словам, в армии РФ "огромное количество примитивных исполнителей", готовых убивать людей, говорящих с ними на одном языке.

"Они зашли на нашу территорию, они видят мирные города, они не видят никаких нацистов. Они видят, как их ракеты и бомбы попадают в магазины, торговые центры, школы, больницы. И они готовы продолжать эту войну", – подчеркнул педиатр.

Он добавил, что по логике российской армии, можно бомбить любое здание, объясняя тем, что по данным РФ в подвале может находиться вооружение.