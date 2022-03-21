Комаровского в напавшей на Украину России внесли в список врагов. Доктор заявил, что еще никогда не получал столько поздравлений

"Воспринимаю практически как государственную награду. И компания просто замечательная. Сложность была одна – успокоить внучку, которая категорически не согласилась с тем фактом, что дедушка – враг. Сошлись на том, что быть врагом плохих недочеловеков – это правильно и совсем не обидно", – написал Комаровский.
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20 марта в своем ежедневном видеообзоре доктор признался, что никогда не получал такого количества поздравлений, как по случаю признания врагом РФ.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
19 марта украинский журналист Дмитрий Комаров сообщил, что в РФ его внесли в список врагов и предателей. "Значит, я живу честно и мне не стыдно смотреть людям в глаза", – отреагировал он.