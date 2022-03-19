Дмитрий Комаров принимает поздравления – в напавшей на Украину России его внесли в список врагов и предателей

"Значит, я живу честно и мне не стыдно смотреть людям в глаза. Да и компашка нас, "врагов и предателей РФ", интересная собралась – [российский певец Андрей] Макаревич, [братья Виталий и Владимир] Кличко, [российский певец Борис] Гребенщиков, [российский политзаключенный Алексей] Навальный и другие, – написал он. – В любых обстоятельствах очень просто определить, какая из сторон врет. Та, что вводит тотальную цензуру, запрещает открывать рты, уничтожает независимые СМИ, вводит списки неугодных. Я мечтал поехать в Северную Корею. Успеть увидеть прошлое в настоящем. Но это теперь неактуально. Северная Корея в свете сегодняшних событий скоро покажется продвинутой страной".

Война России против Украины. Главное (обновляется)