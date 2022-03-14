Комаров: Нельзя исключать вероятность "красной кнопки". Это будет конец РФ, за которым дед будет наблюдать из бункера

"Большинство российских топ-блогеров в Instagram, звезд, певцов, актеров и других "лидеров мнений" молчали все дни войны, чтобы не разозлить короля. А король оказался голым. И вслед за ним голыми станут те, кто прислуживал при дворе. Если бы Instagram-миллионники пару недель назад объединились, то могли бы изменить будущее своей страны. Но они даже не попробовали. Упустили тот миг между прошлым и будущим, выбрав прошлое. Между рабством и свободой выбрали рабство. Русские звезды, не считая единиц, теперь смогут выступать только в РФ. За рубли. Недорого. Потому что в Венесуэле за боливары Баскова не закажут, – написал он. – Добро пожаловать назад в СССР. Путин с молчаливого согласия россиян усадил людей в машину времени и отправил в прошлое".

Комаров назвал фатальным решение Путина напасть на Украину.

"Это конец эпохи "собирателя земель русских". Закат того, что многие в РФ строили, делали, организовывали. Хана бизнесу, экономике, имиджу страны. Тысячи россиян, читая этот текст, отправляют мне проклятия. Но эти люди обязательно поймут, что я пишу правду. 101% гарантия. "Эх, что же с нами сделали, какая нищета, какой кошмар, какая жизнь!" – будут говорить миллионы россиян. Это неизбежно. Это про тех, кто сейчас восхваляет Путина и верит в "спецоперацию", – отметил ведущий.

Комаров также упомянул россиян, которые "не боятся выступать против путинского фашизма, несмотря на аресты и запреты".

"Они молодцы, но их мало. Их задача – не сдаваться и не соглашаться добровольно отказываться от своего будущего. Адекватные давно поняли, что ложь про "мощнейшую армию" оказалась фейком. Чиновники РФ разворовали все, что могли. Российские солдаты голые и босые. Сейчас они на морозе в отвратительной одежде, в холодных танках ждут очередного решения выжившего из ума деда. Они демотивированы, обмануты, запуганы. Уже каждый солдат РФ понимает, что его тупо кинули. Все знают, что за две недели войны с Украиной убито солдат РФ практически столько же, как в Афганистане за десятилетие. Для Путина солдаты – "пушечное мясо", хоть он и толкает речи о "героизме российских военных". Достаточно посмотреть откровения пленных. Летчики признают, что их отправляли бомбить жилые районы и мирных людей. Солдаты признают, что по приказу "гасили" по жилым районам", – написал Комаров.

По словам Комарова, "можно найти общий язык и договориться даже с папуасами из леса, чтобы они не стреляли из лука или не бросали копья", но только не с людьми из РФ.

"Но сейчас весь мир увидел, что есть люди, с которыми договориться невозможно, которые живут в параллельной реальности, придуманной Кремлем и навязанной телевидением и прессой. Я могу понять, как на этот бред ведутся бабули и дедули, которые смотрят только телек в глухих деревнях. Но молодые образованные люди, которые бывали за границей, которые пользуются смартфонами, но продолжают верить в эту ахинею – для меня загадка, как такое возможно, – удивился путешественник. – Тот, у кого язык поворачивается всерьез и с гордостью говорить о применении ядерного оружия, – не человек. Я был в Хиросиме и Нагасаки, брал интервью у людей, которые пережили ядерные взрывы. Очевидцы рассказывали, как видели живых людей, шедших как зомби и стонавших, с вытянутыми вперед руками, с которых свисала обгоревшая кожа, фиксирующаяся только за ногти. Никогда не забуду эти рассказы. Я нигде не чувствовал себя так тяжело, как во время съемок в Хиросиме. Это современный продвинутый город, но энергетика прошлого ощущается каждой клеткой. Мы не хотели верить в войну – она началась. Теперь нельзя исключать вероятность "красной кнопки". В запуске ядерной бомбы задействована цепочка людей. Поэтому даже если сошедший с ума старик решит таким образом совершить суицид и уничтожить жизнь, на одном из этапов может найтись тот, кто не выполнит приказ и не повернет ключ. В том, чтобы "кнопку" не нажали, должны быть заинтересованы прежде всего россияне. Потому что это будет конец РФ, за которым дед будет наблюдать из бункера".

Ведущий отметил, что несмотря на угрозы со стороны РФ, украинцы продолжают бесстрашно защищать свою землю, "ощущая невероятное единение, гордость за нацию и ВСУ".

"Мы едины, как никогда. И мы победим. Слава Украине!" – подытожил Комаров.

Война России против Украины. Главное. (Обновляется)