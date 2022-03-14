ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Комаровский о Путине: У него уникальное сочетание шизофрении и …бнутости

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Комаровский: Нельзя исключать, что Путину поставили онкологический диагноз и он решил уйти на тот свет, забрав с собой как можно большее количество людей
Комаровский: Нельзя исключать, что Путину поставили онкологический диагноз и он решил уйти на тот свет, забрав с собой как можно большее количество людей
Фото: Евгений Комаровский / Facebook

Президент РФ Владимир Путин страдает шизофренией. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил украинский врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский.

"Весь мир видит, что фраза "можем повторить" абсолютно реальна. Они реально хотят повторить опыт сталинизма, когда 20 лет выстраивается авторитарный режим, который может закончиться мгновенно, но только со смертью вождя. Ну, точно так же, как прорыв гнойника. Пока эта головка гнойника не прорвется, естественно, ничего не изменится. Когда это произойдет, как это произойдет? Это самый открытый вопрос, поскольку у главного персонажа есть уникальное сочетание шизофрении и …бнутости", – подчеркнул Комаровский.

По его мнению, прогнозировать конечный исход нынешней ситуации невозможно, поскольку "может быть все, что угодно".

"Нельзя же исключать тот факт, что, условно говоря, полгода назад ему поставили какой-нибудь онкологический диагноз и он решил уйти на тот свет, забрав с собой как можно большее количество людей. Вот исходные предпосылки к тому, что произойдет. Главное, что надо понимать: его действия ухудшили жизнь огромного количества людей рядом с ним. То есть всем им стало хуже. Они стали беднее, они сейчас фактически выглядят, как паханы на зоне, у которых есть свои рабы, но на зоне сильно не разгуляешься, а хочется разгуляться", – отметил Комаровский.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину российских войск. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Евгений Комаровский, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Буде жити Україна!" Винник спел гимн Украины в новой обработке. Видео
  "Буде жити Україна!" Винник спел гимн Украины в новой обработке. Видео
"Мы не забываем о вас ни на минуту. Наши ВСУ борются за вас". Осадчая обратилась к жителям осажденного Мариуполя
"Мы не забываем о вас ни на минуту. Наши ВСУ борются за вас". Осадчая обратилась к жителям осажденного Мариуполя
  "Вы победители, Украина". Литовская группа LT United перепела свой хит в поддержку украинцев. Видео
  "Вы победители, Украина". Литовская группа LT United перепела свой хит в поддержку украинцев. Видео
"Десятки пчелок работают, чтобы обеспечить нашу непобедимую армию". Компания Андре Тана передала ВСУ спальные мешки, разгрузки и балаклавы
"Десятки пчелок работают, чтобы обеспечить нашу непобедимую армию". Компания Андре Тана передала ВСУ спальные мешки, разгрузки и балаклавы
  "В эту войну я буду ввязываться, конечно". Звезда "Орла и решки" Синельников рассказал о жизни после эвакуации из Бучи
  "В эту войну я буду ввязываться, конечно". Звезда "Орла и решки" Синельников рассказал о жизни после эвакуации из Бучи
В России запретили выступления артистов, которые высказались против нападения России на Украину – СМИ
В России запретили выступления артистов, которые высказались против нападения России на Украину – СМИ
Родившийся в Мариуполе Бедняков: Орки сравнивают мой город с землей – город, в котором моя семья, родные и друзья
Родившийся в Мариуполе Бедняков: Орки сравнивают мой город с землей – город, в котором моя семья, родные и друзья
  "Стало страшно за свою жизнь". Российский комик Поперечный после осуждения войны покинул РФ из-за угроз
  "Стало страшно за свою жизнь". Российский комик Поперечный после осуждения войны покинул РФ из-за угроз
  "Не забудем никого, кто ушел в вечность! Держимся". Каменских написала песню о борьбе украинского народа против российских оккупантов. Видео
  "Не забудем никого, кто ушел в вечность! Держимся". Каменских написала песню о борьбе украинского народа против российских оккупантов. Видео
"Освоил пулемет и гранатомет, стал оператором NLAW, жду встречи с ордынским танком". Сенцов отправился воевать на передовую
"Освоил пулемет и гранатомет, стал оператором NLAW, жду встречи с ордынским танком". Сенцов отправился воевать на передовую
"Не молчите – создавайте что-то светлое, греющее душу". Monatik инициировал создание книги о творчестве украинцев во время войны
"Не молчите – создавайте что-то светлое, греющее душу". Monatik инициировал создание книги о творчестве украинцев во время войны
"Русские – дерьмо. Горите в аду, бесславные отбросы". Оккупанты обстреляли дом Кондратюка под Киевом
"Русские – дерьмо. Горите в аду, бесславные отбросы". Оккупанты обстреляли дом Кондратюка под Киевом
Букмекеры прогнозируют Украине первое место на "Евровидении 2022"
Букмекеры прогнозируют Украине первое место на "Евровидении 2022"
Комаров: Нельзя исключать вероятность "красной кнопки". Это будет конец РФ, за которым дед будет наблюдать из бункера
Комаров: Нельзя исключать вероятность "красной кнопки". Это будет конец РФ, за которым дед будет наблюдать из бункера
"Если у этих выбл...дков было желание напугать нас, они ошиблись". Вступивший в тероборону Дикусар попал под авиаудар российскими ракетами
"Если у этих выбл...дков было желание напугать нас, они ошиблись". Вступивший в тероборону Дикусар попал под авиаудар российскими ракетами
  Morgenshtern выпустил антивоенную песню, в которой использовал высказывание Гордона в адрес российских оккупантов в Украине. Видео
  Morgenshtern выпустил антивоенную песню, в которой использовал высказывание Гордона в адрес российских оккупантов в Украине. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Morgenshtern выпустил антивоенную песню, в которой использовал высказывание Гордона в адрес российских оккупантов в Украине. Видео (51171)
2
Украинское консульство в Турции отказалось продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой (24896)
3
"Каждый боец должен поставить целью уничтожение этого позора чеченского народа". Рыбчинский объявил вознаграждение за голову Кадырова (21842)
4
"Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко (21734)
5
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне" (20714)
6
"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли (17842)
7
Эвакуированный из Бучи Синельников: Может быть, благодаря тому, что меня узнали, нам хотя бы оставили жизни. Очень многих порасстреливали (12891)
8
Комаров: Нельзя исключать вероятность "красной кнопки". Это будет конец РФ, за которым дед будет наблюдать из бункера (8602)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS