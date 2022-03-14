Комаровский о Путине: У него уникальное сочетание шизофрении и …бнутости

Комаровский: Нельзя исключать, что Путину поставили онкологический диагноз и он решил уйти на тот свет, забрав с собой как можно большее количество людей Фото: Евгений Комаровский / Facebook

"Весь мир видит, что фраза "можем повторить" абсолютно реальна. Они реально хотят повторить опыт сталинизма, когда 20 лет выстраивается авторитарный режим, который может закончиться мгновенно, но только со смертью вождя. Ну, точно так же, как прорыв гнойника. Пока эта головка гнойника не прорвется, естественно, ничего не изменится. Когда это произойдет, как это произойдет? Это самый открытый вопрос, поскольку у главного персонажа есть уникальное сочетание шизофрении и …бнутости", – подчеркнул Комаровский.

По его мнению, прогнозировать конечный исход нынешней ситуации невозможно, поскольку "может быть все, что угодно".

"Нельзя же исключать тот факт, что, условно говоря, полгода назад ему поставили какой-нибудь онкологический диагноз и он решил уйти на тот свет, забрав с собой как можно большее количество людей. Вот исходные предпосылки к тому, что произойдет. Главное, что надо понимать: его действия ухудшили жизнь огромного количества людей рядом с ним. То есть всем им стало хуже. Они стали беднее, они сейчас фактически выглядят, как паханы на зоне, у которых есть свои рабы, но на зоне сильно не разгуляешься, а хочется разгуляться", – отметил Комаровский.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное