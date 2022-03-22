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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Для чего нужно НАТО – чтобы сказать, что это плохо, и все?" Подоляк объяснил, почему украинские власти скептически относятся к Альянсу после нападения РФ

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Подоляк: Мы считаем, что блок НАТО мог бы более интенсивно оценивать риски того, что делает РФ, и более активно в это вмешиваться в любом формате
Подоляк: Мы считаем, что блок НАТО мог бы более интенсивно оценивать риски того, что делает РФ, и более активно в это вмешиваться в любом формате
Фото: Михайло Подоляк / Twitter

После полномасштабного вторжения России украинские власти скептически относятся к НАТО, учитывая реакцию Альянса на события в Украине. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью, опубликованном 21 марта "ВBC News Україна".

По словам Подоляка, за войной в Украине и вызванной Россией гуманитарной катастрофой НАТО наблюдает в стороне, не реагируя должным образом на эти процессы.

"У нас сегодня 10 млн человек покинули свои дома. Люди бегут от войны, ведь города обстреливаются реактивными ракетами. И мы говорим НАТО: давайте закроем небо, давайте сделаем так, чтобы не было геноцида мирного населения. Мы не говорим, чтобы вы вмешивались в войну сухопутно, где вооруженные силы одной страны против вооруженных сил другой страны. Но давайте решим какие-нибудь гуманитарные проблемы, ведь это аспект европейской безопасности. И что мы получили? Вы не закрываете нам небо, вы стоите в стороне", – сказал советник главы ОП.

Последние заявления Альянса только провоцируют Россию на усиление агрессии по отношению к Украине, утверждает Подоляк.

"И тогда мы спрашиваем: "А для чего нужны ОБСЕ, НАТО? Чтобы сказать, что это плохо, и все?" Поэтому мы считаем, что блок НАТО мог бы более интенсивно оценивать риски того, что делает РФ, и более активно в это вмешиваться в любом формате. А не только делать публичные заявления о том, что Украина пока не может быть в НАТО. Ведь любое такое заявление поощряет РФ к более агрессивным действиям против Украины. Вот отсюда скепсис", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года Рада приняла закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

1 марта 2022 года, на фоне массового военного вторжения РФ в Украину, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Альянс не готов принять Украину в свои ряды, то должен предоставить ей гарантии безопасности. "Наши партнеры, если они не готовы принять Украину в НАТО... потому что Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, должны разработать общие гарантии безопасности для Украины", – сказал он.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил 16 марта, что Украина ни в коем случае не присоединится к НАТО в ближайшее время. В то же время он подчеркнул, что это решение за Украиной и ее избранным лидером и Великобритания это поддержит.

По словам главы фракции "Слуга народа" в Раде Давида Арахамии, Украина готова рассмотреть прямые гарантии безопасности от разных стран как альтернативу членству в НАТО.

18 марта глава Верховной Рады Руслан Стефанчук допустил возможность изменения Конституции в части евроатлантической интеграции Украины по итогам переговоров с Россией о прекращении войны. Представитель президента в Конституционном Суде, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский подчеркнул, что во время военного положения Конституцию менять нельзя.

Теги: Россия, Украина, НАТО, война, оккупация, агрессия, геноцид, вторжение, обстрелы, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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