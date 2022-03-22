"Для чего нужно НАТО – чтобы сказать, что это плохо, и все?" Подоляк объяснил, почему украинские власти скептически относятся к Альянсу после нападения РФ

Подоляк: Мы считаем, что блок НАТО мог бы более интенсивно оценивать риски того, что делает РФ, и более активно в это вмешиваться в любом формате Фото: Михайло Подоляк / Twitter

По словам Подоляка, за войной в Украине и вызванной Россией гуманитарной катастрофой НАТО наблюдает в стороне, не реагируя должным образом на эти процессы.

"У нас сегодня 10 млн человек покинули свои дома. Люди бегут от войны, ведь города обстреливаются реактивными ракетами. И мы говорим НАТО: давайте закроем небо, давайте сделаем так, чтобы не было геноцида мирного населения. Мы не говорим, чтобы вы вмешивались в войну сухопутно, где вооруженные силы одной страны против вооруженных сил другой страны. Но давайте решим какие-нибудь гуманитарные проблемы, ведь это аспект европейской безопасности. И что мы получили? Вы не закрываете нам небо, вы стоите в стороне", – сказал советник главы ОП.

Последние заявления Альянса только провоцируют Россию на усиление агрессии по отношению к Украине, утверждает Подоляк.

"И тогда мы спрашиваем: "А для чего нужны ОБСЕ, НАТО? Чтобы сказать, что это плохо, и все?" Поэтому мы считаем, что блок НАТО мог бы более интенсивно оценивать риски того, что делает РФ, и более активно в это вмешиваться в любом формате. А не только делать публичные заявления о том, что Украина пока не может быть в НАТО. Ведь любое такое заявление поощряет РФ к более агрессивным действиям против Украины. Вот отсюда скепсис", – отметил он.

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