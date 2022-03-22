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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки энергетики вернули свет 26 тыс. семей в Киевской и Донецкой областях – ДТЭК

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В Донецкой области "ДТЭК Донецкие электросети" восстановили электроснабжение в 18 400 домах
В Донецкой области "ДТЭК Донецкие электросети" восстановили электроснабжение в 18 400 домах
Фото: ДТЕК Київські регіональні електромережі / Facebook

За минувшие сутки аварийные бригады вернули свет для 26 400 семей в Киевской и Донецкой областях, чьи дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов. Об этом сообщили в Facebook компании ДТЭК Рината Ахметова.

"21 марта электромонтерам "ДТЭК Киевские региональные электросети" удалось полностью или частично возобновить электроснабжение более 8 тыс. домохозяйств в 39 населенных пунктах в шести районах Киевской области: Вышгородском, Киево-Святошинском, Броварском, Бориспольском, Васильковском, Барышевском, Макаровском. В этих районах боевые действия не прекращаются, поэтому энергетикам приходится чинить разрушенную электросеть ежедневно", – сообщили в компании.

https://www.facebook.com/dtekkrem/posts/2293355570815219

В Донецкой области "ДТЭК Донецкие электросети" восстановили электроснабжение в 18 тыс. домов, отметили в пресс-службе.

"Частично или полностью удалось вернуть свет в Новоселидово, Георгиевку, Авдеевку, Опытное, Тоненькое, Яснобродовку, Торецк, Новгородское, Дружбу, Озаряновку", – сообщили в компании.

https://www.facebook.com/dtekdem/posts/1596743114026853

Без света остаются 670 населенных пунктов в Донецкой и Киевской областях. Самая сложная ситуация сохраняется в Мариуполе и Макаровском, Ирпенском, Вышгородском, Бородянском, Иванковском, Чернобыльском, Барышевском, Бучанском районах Киевской области из-за регулярных обстрелов оккупантов и отсутствия возможности провести ремонт электросетей уже более недели, сообщили изданию "ГОРДОН" в пресс-службе.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает с Вооруженными силами Украины и территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", – отметили в ДТЭК.

Теги: энергетика, авария, Борисполь, Мариуполь, ДТЭК, электроснабжение, Бровары, Ирпень, Тоненькое, ремонт, Новгородское, Вышгород, обстрелы, Васильков, Торецк, Георгиевка, Макаров
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