За сутки энергетики вернули свет 26 тыс. семей в Киевской и Донецкой областях – ДТЭК

В Донецкой области "ДТЭК Донецкие электросети" восстановили электроснабжение в 18 400 домах Фото: ДТЕК Київські регіональні електромережі / Facebook

"21 марта электромонтерам "ДТЭК Киевские региональные электросети" удалось полностью или частично возобновить электроснабжение более 8 тыс. домохозяйств в 39 населенных пунктах в шести районах Киевской области: Вышгородском, Киево-Святошинском, Броварском, Бориспольском, Васильковском, Барышевском, Макаровском. В этих районах боевые действия не прекращаются, поэтому энергетикам приходится чинить разрушенную электросеть ежедневно", – сообщили в компании.

В Донецкой области "ДТЭК Донецкие электросети" восстановили электроснабжение в 18 тыс. домов, отметили в пресс-службе.

"Частично или полностью удалось вернуть свет в Новоселидово, Георгиевку, Авдеевку, Опытное, Тоненькое, Яснобродовку, Торецк, Новгородское, Дружбу, Озаряновку", – сообщили в компании.

Без света остаются 670 населенных пунктов в Донецкой и Киевской областях. Самая сложная ситуация сохраняется в Мариуполе и Макаровском, Ирпенском, Вышгородском, Бородянском, Иванковском, Чернобыльском, Барышевском, Бучанском районах Киевской области из-за регулярных обстрелов оккупантов и отсутствия возможности провести ремонт электросетей уже более недели, сообщили изданию "ГОРДОН" в пресс-службе.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает с Вооруженными силами Украины и территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", – отметили в ДТЭК.