За неделю энергетики вернули свет 159 тыс. семей в Киеве, Донецкой и Киевской областях – ДТЭК

За прошлую неделю аварийные бригады ДТЭК совместно с ВСУ возобновили электроснабжение 284 населенных пунктов Фото: ДТЕК Київські регіональні електромережі / Facebook

"В Киевской области свет удалось вернуть 59,1 тысяч семей. В столице возобновлено электроснабжение около 64 тыс. потребителей, которые были обесточены в результате падения обломков вражеской ракеты", – сообщили в компании.

В Донецкой области электроснабжение возобновили для 34,8 тыс. семей. Еще 1,3 тыс. домов снова получили свет в Днепропетровской области.

Всего за прошлую неделю аварийные бригады ДТЭК совместно с ВСУ возобновили электроснабжение 284 населенных пунктов.

"Ситуация усложнена активными боевыми действиями в Киевском и Донецком регионах. Аварийные бригады непрерывно работают уже 26 суток, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий", – сказано в сообщении.

В некоторых населенных пунктах ремонты приходится проводить два и более раз из-за обстрелов и повреждений электрооборудования.

В частности, сложными направлениями являются Авдеевский, Марьинский и Лиманский районы Донецкой области и Макаровский, Ирпенский, Вышгородский, Бородянский Иванковский, Чернобыльский, Барышевский, Бучанский, Киево-Святошинский районы Киевской области.

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