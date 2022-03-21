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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Западная разведка считает, что ежедневно потери оккупантов в Украине составляют тысячу человек – СМИ

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Источники издания считают, что следующие две недели будут иметь решающее значение для войны
Источники издания считают, что следующие две недели будут иметь решающее значение для войны
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Разведки западных стран оценивают, что в Украине ежедневно погибают и получают ранения около 1000 российских военных. Об этом 20 марта написало американское издание The Washington Post, ссылаясь на неназванных представителей разведывательных ведомств стран Запада.

Источники издания говорят, что в отсутствие существенного прогресса и с учетом масштабов потерь оккупантов военная кампания России может вскоре стать неустойчивой. В таком случае войска РФ не смогут продвигаться вперед из-за нехватки живой силы, провизии и боеприпасов.

Следующие две недели могут сыграть решающую роль в определении исхода всей войны, отмечают источники. Если Россия не сможет быстро улучшить свои линии снабжения, ввести подкрепления и поддержать ослабевающий боевой дух войск на местах, ее цели могут оказаться недостижимыми.

Издание отмечает, что из 168 батальонных тактических групп российской армии воюют уже 120, что составляет около 100 тыс. солдат из общего числа 190 тыс., направленных в Украину. Это означает, что Россия уже задействовала 75% своих боеспособных сил.

По оценкам западной разведки, вполне вероятно, что по меньшей мере 7000 россиян были убиты и до 20 тыс. ранены. Это может означать, что до трети основных боевых сил в настоящее время выведены из строя, отмечает бывший морской пехотинец США, а ныне старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 21 марта, потери оккупантов составляют 15 тыс. человек личного состава. Также уничтожены почти 500 танков, более 1500 боевых бронированных машин, 45 средств ПВО, 97 самолетов и 121 вертолет.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, война России против Украины, потери России
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