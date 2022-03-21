"Он героический лидер, восхищаюсь им". Джонсон рассказал, как предлагал Зеленскому убежище в Великобритании

По словам Джонсона, он верил, что Киев не сдастся российским оккупантам, и убеждал всех, что "украинцы будут воевать" Фото: ЕРА

С начала войны между Джонсоном и Зеленским завязались тесные отношения, отмечает издание.

По словам Джонсона, он верил, что Киев не сдастся российским оккупантам, и убеждал всех, что "украинцы будут воевать", однако, несмотря на это, предложил Зеленскому и его семье убежище в Великобритании, пишет The Times.

Джонсон отметил, что позиция президента Украины была "четкой относительно его долга перед украинским народом" – что "он останется там, он будет заботиться о них".

"Должен сказать, что восхищаюсь им", – сказал британский премьер.

Он добавил, что Зеленский – "совершенно очаровательный парень", "вдохновитель для других и героический лидер во время войны".

Также Джонсон подчеркнул, что война в Украине стала поворотным моментом для мира, отметив, что "никогда не видел столь резкого разделения между добром и злом, проявленного на примере этого вторжения".

"Правда на стороне украинцев", а их "сложное положение очевидно для мира", сказал премьер-министр.

По его словам, некоторые страны сначала думали, что "военная машина [президента России Владимира] Путина пройдет, как нож сквозь масло, и Киев скоро падет", однако теперь позиция мировых лидеров относительно России изменилась.

Джонсон подчеркнул, что "должен быть выработан новый взгляд на такие страны, как Россия".

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