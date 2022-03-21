"Он героический лидер, восхищаюсь им". Джонсон рассказал, как предлагал Зеленскому убежище в Великобритании

С начала войны между Джонсоном и Зеленским завязались тесные отношения, отмечает издание.
По словам Джонсона, он верил, что Киев не сдастся российским оккупантам, и убеждал всех, что "украинцы будут воевать", однако, несмотря на это, предложил Зеленскому и его семье убежище в Великобритании, пишет The Times.
Джонсон отметил, что позиция президента Украины была "четкой относительно его долга перед украинским народом" – что "он останется там, он будет заботиться о них".
"Должен сказать, что восхищаюсь им", – сказал британский премьер.
Он добавил, что Зеленский – "совершенно очаровательный парень", "вдохновитель для других и героический лидер во время войны".
Также Джонсон подчеркнул, что война в Украине стала поворотным моментом для мира, отметив, что "никогда не видел столь резкого разделения между добром и злом, проявленного на примере этого вторжения".
"Правда на стороне украинцев", а их "сложное положение очевидно для мира", сказал премьер-министр.
По его словам, некоторые страны сначала думали, что "военная машина [президента России Владимира] Путина пройдет, как нож сквозь масло, и Киев скоро падет", однако теперь позиция мировых лидеров относительно России изменилась.
Джонсон подчеркнул, что "должен быть выработан новый взгляд на такие страны, как Россия".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В первый день войны, 24 февраля, в Офисе приезидента Украины заявили, что у Российской Федерации две тактические цели – захват территорий и "нападение на легитимное политическое руководство Украины с целью распространения хаоса и установления марионеточного правительства", которое подписало бы мирное соглашение о двусторонних отношениях с РФ.
25 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совбеза России призывал военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) "брать власть в свои руки", сообщал российский "Интерфакс". Путин предположил, что Кремлю с украинскими военными "будет легче договориться". Власти Украины он назвал "шайкой наркоманов и неонацистов", которая якобы "взяла в заложники весь украинский народ".
Президент США Джо Байден предлагал Зеленскому и его семье эвакуацию, однако тот отказался, сообщала 26 февраля CNN. Телекомпания процитировала сообщение посольства Украины в Великобритании в Twitter со словами Зеленского: "Бой здесь. Мне нужны боеприпасы, а не поездка".
Зеленский был номером один в расстрельном списке Путина, но две разные организации, отправленные для его устранения, потерпели неудачу, сообщало 4 марта издание The Times.
15 марта после многочисленных поражений оккупантов на разных направлениях в Украине посол РФ во Франции Алексей Мешков заявил, что Россия не ставит перед собой цель сменить власть в Украине.