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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Он героический лидер, восхищаюсь им". Джонсон рассказал, как предлагал Зеленскому убежище в Великобритании

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По словам Джонсона, он верил, что Киев не сдастся российским оккупантам, и убеждал всех, что "украинцы будут воевать"
По словам Джонсона, он верил, что Киев не сдастся российским оккупантам, и убеждал всех, что "украинцы будут воевать"
Фото: ЕРА

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после полномасштабного вторжения России предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому эвакуацию, однако тот отказался, сообщило 19 марта издание The Times.

С начала войны между Джонсоном и Зеленским завязались тесные отношения, отмечает издание.

По словам Джонсона, он верил, что Киев не сдастся российским оккупантам, и убеждал всех, что "украинцы будут воевать", однако, несмотря на это, предложил Зеленскому и его семье убежище в Великобритании, пишет The Times.

Джонсон отметил, что позиция президента Украины была "четкой относительно его долга перед украинским народом" – что "он останется там, он будет заботиться о них".

"Должен сказать, что восхищаюсь им", – сказал британский премьер.

Он добавил, что Зеленский – "совершенно очаровательный парень", "вдохновитель для других и героический лидер во время войны".

Также Джонсон подчеркнул, что война в Украине стала поворотным моментом для мира, отметив, что "никогда не видел столь резкого разделения между добром и злом, проявленного на примере этого вторжения".

"Правда на стороне украинцев", а их "сложное положение очевидно для мира", сказал премьер-министр.

По его словам, некоторые страны сначала думали, что "военная машина [президента России Владимира] Путина пройдет, как нож сквозь масло, и Киев скоро падет", однако теперь позиция мировых лидеров относительно России изменилась.

Джонсон подчеркнул, что "должен быть выработан новый взгляд на такие страны, как Россия".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В первый день войны, 24 февраля, в Офисе приезидента Украины заявили, что у Российской Федерации две тактические цели – захват территорий и "нападение на легитимное политическое руководство Украины с целью распространения хаоса и установления марионеточного правительства", которое подписало бы мирное соглашение о двусторонних отношениях с РФ.

25 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совбеза России призывал военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) "брать власть в свои руки", сообщал российский "Интерфакс". Путин предположил, что Кремлю с украинскими военными "будет легче договориться". Власти Украины он назвал "шайкой наркоманов и неонацистов", которая якобы "взяла в заложники весь украинский народ".

Президент США Джо Байден предлагал Зеленскому и его семье эвакуацию, однако тот отказался, сообщала 26 февраля CNN. Телекомпания процитировала сообщение посольства Украины в Великобритании в Twitter со словами Зеленского: "Бой здесь. Мне нужны боеприпасы, а не поездка".

Зеленский был номером один в расстрельном списке Путина, но две разные организации, отправленные для его устранения, потерпели неудачу, сообщало 4 марта издание The Times.

15 марта после многочисленных поражений оккупантов на разных направлениях в Украине посол РФ во Франции Алексей Мешков заявил, что Россия не ставит перед собой цель сменить власть в Украине.

Теги: Россия, Киев, Украина, Великобритания, оккупация, эвакуация, вторжение, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, украинцы, убежище, война России против Украины, украинец, президент, премьер-министр
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