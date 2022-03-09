Джонсон: Мы будем использовать все методы, пока Путин не потерпит поражение

Он сказал, что "экономические тиски" вокруг президента России Владимира Путина продолжат сжимать, и напомнил о решении Лондона отказаться от импорта российских энергоресурсов до конца года.

"И мы будем использовать все методы: дипломатические, гуманитарные и экономические, – пока Владимир Путин не потерпит поражение в этой катастрофической затее и Украина не станет снова свободной", – добавил он.

Джонсон выступал в британском парламенте после того, как к депутатам по видеосвязи обратился президент Украины Владимир Зеленский.