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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские военные атакуют линии электропередач, подстанции, электростанции – ДТЭК

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Только около трети из 3,8 млн клиентов компании в настоящее время оплачивают свои счета, хотя банковская система продолжает функционировать, сообщил гендиректор ДТЭК
Только около трети из 3,8 млн клиентов компании в настоящее время оплачивают свои счета, хотя банковская система продолжает функционировать, сообщил гендиректор ДТЭК
Фото: epravda.com.ua

В первые дни войны российские захватчики, казалось, опасались разрушать важнейшую гражданскую инфраструктуру, но сейчас ситуация поменялась, рассказал в интервью The New York Times генеральный директор украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко.

Автор материала пишет, что теперь мишенью становится сама электрическая сеть.

"Сейчас мы видим, что они атакуют линии электропередач, подстанции, электростанции", – сказал Тимченко.

Он отметил, что так как Украина сумела за считанные недели добиться того, над чем она работала годами, – подключилась к электрическим сетям ЕС – она теперь может подать заявку на аварийное электроснабжение из европейской системы. Украина также разорвала свои линии электроснабжения с Россией и Беларусью непосредственно перед вторжением, чтобы установить независимость от источников энергии во враждебных странах.

ДТЭК организует сопровождение своих аварийно-ремонтных бригад, одетых в бронежилеты, украинскими военными, чтобы добраться до пострадавших от обстрелов объектов. Шесть из примерно 60 тыс. сотрудников ДТЭК были убиты во время войны, но не при исполнении служебных обязанностей в компании, рассказал гендиректор.

По словам Тимченко, электроэнергетика Украины до сих пор была "относительно стабильной", но неизвестно, удастся ли сохранить такое положение. Основная часть электроэнергии для украинских домохозяйств поступает от четырех АЭС, а Запорожская, крупнейшая атомная электростанция в Европе, теперь оккупирована российскими войсками после обстрела.

Потребление электроэнергии в стране снизилось примерно на треть по сравнению с периодом до вторжения 24 февраля, около 1,3 млн абонентов в Украине фактически отключены, отметил гендиректор ДТЭК. Это связано с падением экономической активности и ущербом, который невозможно устранить в короткие сроки – как в Мариуполе и Харькове, которые страдают от обстрелов и разрушений. 

Только около трети из 3,8 млн клиентов компании в настоящее время оплачивают свои счета, хотя банковская система продолжает функционировать, сообщил Тимченко.

Он сказал, что у компании, которая принадлежит Ринату Ахметову, все еще есть денежные резервы, но государственные операторы электроэнергии остро нуждаются в международной помощи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, в первый день вторжения в Украину, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС и взяли в заложники персонал. Оккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси.

На станции, когда ее захватили российские войска, находилось более 200 человек технического состава и сотрудников службы охраны. Они заступили на смену за день до вхождения российских войск на объект и остаются на рабочих местах до сих пор. Персонал имеет ограниченный доступ к пище, воде и медикаментам. 

Украинские власти призывают МАГАТЭ способствовать переговорам о проведении ротации на станции. 13 марта в МАГАТЭ заявили, что работники ЧАЭС больше не производят ремонт и техническое обслуживание оборудования на атомной электростанции из-за "физической и психологической усталости".

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции уже четыре дня удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.

Теги: война, ДТЭК, электроэнергия, электроснабжение, АЭС, обстрелы, война России против Украины, разрушения, электростанция, Максим Тимченко, российские военные
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