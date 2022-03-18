Российские военные атакуют линии электропередач, подстанции, электростанции – ДТЭК

Только около трети из 3,8 млн клиентов компании в настоящее время оплачивают свои счета, хотя банковская система продолжает функционировать, сообщил гендиректор ДТЭК Фото: epravda.com.ua

Автор материала пишет, что теперь мишенью становится сама электрическая сеть.

"Сейчас мы видим, что они атакуют линии электропередач, подстанции, электростанции", – сказал Тимченко.

Он отметил, что так как Украина сумела за считанные недели добиться того, над чем она работала годами, – подключилась к электрическим сетям ЕС – она теперь может подать заявку на аварийное электроснабжение из европейской системы. Украина также разорвала свои линии электроснабжения с Россией и Беларусью непосредственно перед вторжением, чтобы установить независимость от источников энергии во враждебных странах.

ДТЭК организует сопровождение своих аварийно-ремонтных бригад, одетых в бронежилеты, украинскими военными, чтобы добраться до пострадавших от обстрелов объектов. Шесть из примерно 60 тыс. сотрудников ДТЭК были убиты во время войны, но не при исполнении служебных обязанностей в компании, рассказал гендиректор.

По словам Тимченко, электроэнергетика Украины до сих пор была "относительно стабильной", но неизвестно, удастся ли сохранить такое положение. Основная часть электроэнергии для украинских домохозяйств поступает от четырех АЭС, а Запорожская, крупнейшая атомная электростанция в Европе, теперь оккупирована российскими войсками после обстрела.

Потребление электроэнергии в стране снизилось примерно на треть по сравнению с периодом до вторжения 24 февраля, около 1,3 млн абонентов в Украине фактически отключены, отметил гендиректор ДТЭК. Это связано с падением экономической активности и ущербом, который невозможно устранить в короткие сроки – как в Мариуполе и Харькове, которые страдают от обстрелов и разрушений.

Только около трети из 3,8 млн клиентов компании в настоящее время оплачивают свои счета, хотя банковская система продолжает функционировать, сообщил Тимченко.

Он сказал, что у компании, которая принадлежит Ринату Ахметову, все еще есть денежные резервы, но государственные операторы электроэнергии остро нуждаются в международной помощи.

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