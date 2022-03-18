Российские военные атакуют линии электропередач, подстанции, электростанции – ДТЭК

Автор материала пишет, что теперь мишенью становится сама электрическая сеть.
"Сейчас мы видим, что они атакуют линии электропередач, подстанции, электростанции", – сказал Тимченко.
Он отметил, что так как Украина сумела за считанные недели добиться того, над чем она работала годами, – подключилась к электрическим сетям ЕС – она теперь может подать заявку на аварийное электроснабжение из европейской системы. Украина также разорвала свои линии электроснабжения с Россией и Беларусью непосредственно перед вторжением, чтобы установить независимость от источников энергии во враждебных странах.
ДТЭК организует сопровождение своих аварийно-ремонтных бригад, одетых в бронежилеты, украинскими военными, чтобы добраться до пострадавших от обстрелов объектов. Шесть из примерно 60 тыс. сотрудников ДТЭК были убиты во время войны, но не при исполнении служебных обязанностей в компании, рассказал гендиректор.
По словам Тимченко, электроэнергетика Украины до сих пор была "относительно стабильной", но неизвестно, удастся ли сохранить такое положение. Основная часть электроэнергии для украинских домохозяйств поступает от четырех АЭС, а Запорожская, крупнейшая атомная электростанция в Европе, теперь оккупирована российскими войсками после обстрела.
Потребление электроэнергии в стране снизилось примерно на треть по сравнению с периодом до вторжения 24 февраля, около 1,3 млн абонентов в Украине фактически отключены, отметил гендиректор ДТЭК. Это связано с падением экономической активности и ущербом, который невозможно устранить в короткие сроки – как в Мариуполе и Харькове, которые страдают от обстрелов и разрушений.
Только около трети из 3,8 млн клиентов компании в настоящее время оплачивают свои счета, хотя банковская система продолжает функционировать, сообщил Тимченко.
Он сказал, что у компании, которая принадлежит Ринату Ахметову, все еще есть денежные резервы, но государственные операторы электроэнергии остро нуждаются в международной помощи.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля, в первый день вторжения в Украину, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС и взяли в заложники персонал. Оккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси.
На станции, когда ее захватили российские войска, находилось более 200 человек технического состава и сотрудников службы охраны. Они заступили на смену за день до вхождения российских войск на объект и остаются на рабочих местах до сих пор. Персонал имеет ограниченный доступ к пище, воде и медикаментам.
Украинские власти призывают МАГАТЭ способствовать переговорам о проведении ротации на станции. 13 марта в МАГАТЭ заявили, что работники ЧАЭС больше не производят ремонт и техническое обслуживание оборудования на атомной электростанции из-за "физической и психологической усталости".
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции уже четыре дня удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.