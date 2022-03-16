С начала войны Украина импортировала из Польши уже почти 20 тыс. т угля – ДТЭК

"В адрес "ДТЭК Энерго" из Польши отправлено уже 23 тыс. т из 60 тыс. т импортного угля, предусмотренного в рамках контракта с угледобывающим предприятием Bogdanka. Около 17 тыс. т топлива уже поступило на ТЭС компании. Они предназначены для поддержки работы станций в период войны. Поставки продолжаются", – сообщили в компании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украина успешно прошла технические испытания по синхронизации своей энергосистемы с единой энергосетью стран ЕС ENTSO-E. Немецкое издание Der Spiegel писало, что окончательная синхронизация Украины с энергосистемой ЕС может состояться на этой неделе.

Украина 24 февраля полностью отключилась от энергосистем России и Беларуси. Это было запланированное отключение, пресс-служба "Укрэнерго" предупреждала о переходе украинской энергосистемы в изолированный режим: он предусматривался как испытание в рамках подготовки к синхронизации ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. Предполагалось, что эксперимент продлится с 24-го по 26 февраля.

Украина отключила свою энергосистему от энергетических систем Украины и Беларуси в 00.00, еще до начала военного вторжения России.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон обратила внимание, что российское вторжение в Украину началось именно в тот день, когда Украина начала тестирование работы энергосистемы в изолированном режиме, что является первым шагом к подготовке к будущей синхронизации с ЕС.

"Я говорила с [министром энергетики Украины] Германом Галущенко, и он проинформировал меня, что в нынешних условиях они не будут вновь воссоединяться с российской энергетической системой. Украина просит о чрезвычайно срочной синхронизации с европейской энергосистемой. Это технический вызов, – цитирует еврокомиссара "Интерфакс-Украина".