"Из разряда запуска космических кораблей при помощи катапульты". В "Укрэнерго" исключили возможность поставки электроэнергии с ЗАЭС в Крым

"Подсоединение чего-то к Крыму, например, Запорожской АЭС – технически это из разряда запуска космических кораблей в космос при помощи катапульты... Нет такой линии, которая называется ЗАЭС – Крым или ЗАЭС – Джанкой. Крым с ЗАЭС непосредственно не связан сетевой инфраструктурой. Выдать что-то в Крым с ЗАЭС и до синхронизации было технически невозможно, а после нее тем более технически невозможно", – сказал Кудрицкий.
По его словам, "если какие-то "талантливые кулибины" из России об этом думают, если такие планы есть, то они абсолютно неосуществимы".
Кудрицкий отметил, что в настоящее время выдача Запорожской АЭС 1,5 ГВт мощности осуществляется по двум линиям электропередачи (ЛЭП). В то же время "Укрэнерго" планирует провести ремонтные работы на одной из поврежденных линий для увеличения выдачи станцией 2 ГВт.
Война России против Украины. Главное
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции уже четыре дня удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.
Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта.
11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.
По словам и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция принадлежит "Росатому".