"Из разряда запуска космических кораблей при помощи катапульты". В "Укрэнерго" исключили возможность поставки электроэнергии с ЗАЭС в Крым

"Подсоединение чего-то к Крыму, например, Запорожской АЭС – технически это из разряда запуска космических кораблей в космос при помощи катапульты... Нет такой линии, которая называется ЗАЭС – Крым или ЗАЭС – Джанкой. Крым с ЗАЭС непосредственно не связан сетевой инфраструктурой. Выдать что-то в Крым с ЗАЭС и до синхронизации было технически невозможно, а после нее тем более технически невозможно", – сказал Кудрицкий.

По его словам, "если какие-то "талантливые кулибины" из России об этом думают, если такие планы есть, то они абсолютно неосуществимы".

Кудрицкий отметил, что в настоящее время выдача Запорожской АЭС 1,5 ГВт мощности осуществляется по двум линиям электропередачи (ЛЭП). В то же время "Укрэнерго" планирует провести ремонтные работы на одной из поврежденных линий для увеличения выдачи станцией 2 ГВт.

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