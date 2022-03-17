ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Из разряда запуска космических кораблей при помощи катапульты". В "Укрэнерго" исключили возможность поставки электроэнергии с ЗАЭС в Крым

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В настоящее время выдача ЗАЭС 1,5 ГВт мощности осуществляется по двум ЛЭП, отметил Кудрицкий
В настоящее время выдача ЗАЭС 1,5 ГВт мощности осуществляется по двум ЛЭП, отметил Кудрицкий
Фото: Запорізька атомна електростанція / Facebook

Российские оккупанты не смогут наладить поставки электроэнергии с захваченной ими Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в оккупированный РФ Крым. Об этом 17 марта на брифинге в Киеве, который транслировался на YouTube-канале "Укринформ", сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Подсоединение чего-то к Крыму, например, Запорожской АЭС – технически это из разряда запуска космических кораблей в космос при помощи катапульты... Нет такой линии, которая называется ЗАЭС – Крым или ЗАЭС – Джанкой. Крым с ЗАЭС непосредственно не связан сетевой инфраструктурой. Выдать что-то в Крым с ЗАЭС и до синхронизации было технически невозможно, а после нее тем более технически невозможно", – сказал Кудрицкий.

По его словам, "если какие-то "талантливые кулибины" из России об этом думают, если такие планы есть, то они абсолютно неосуществимы".

Кудрицкий отметил, что в настоящее время выдача Запорожской АЭС 1,5 ГВт мощности осуществляется по двум линиям электропередачи (ЛЭП). В то же время "Укрэнерго" планирует провести ремонтные работы на одной из поврежденных линий для увеличения выдачи станцией 2 ГВт.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции уже четыре дня удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта.

11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.

По словам и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция принадлежит "Росатому".

Теги: Россия, Крым, Украина, космос, энергетика, захват, Укрэнерго, электроэнергия, АЭС, ремонт, Запорожская АЭС, Джанкой, война России против Украины, работа, инфраструктура, электростанция, брифинг, Владимир Кудрицкий, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
65 тыс. человек отозвались на призыв Кунис и Катчера оказать помощь Украине после нападения РФ. Актеры заявили, что собрали уже $30 млн
65 тыс. человек отозвались на призыв Кунис и Катчера оказать помощь Украине после нападения РФ. Актеры заявили, что собрали уже $30 млн
Российский глянец, опубликовавший после нападения РФ на Украину интервью с Maruv, исправил пост с анонсом, указав местонахождение певицы
Российский глянец, опубликовавший после нападения РФ на Украину интервью с Maruv, исправил пост с анонсом, указав местонахождение певицы
Клопотенко сварил во Львове 320 л борща для 1,5 тыс. беженцев и переселенцев
Клопотенко сварил во Львове 320 л борща для 1,5 тыс. беженцев и переселенцев
"Какое же это счастье". Синельников после эвакуации из осажденной Бучи поделился семейным фото и рассказал, что его отец пожелал Путину
"Какое же это счастье". Синельников после эвакуации из осажденной Бучи поделился семейным фото и рассказал, что его отец пожелал Путину
  "Весь мир восхищен, как мы сплотились". Могилевская рассказала, чем помогает киевлянам в убежищах
  "Весь мир восхищен, как мы сплотились". Могилевская рассказала, чем помогает киевлянам в убежищах
  "Такой у нас президент, с такими вот яйцами". Кошевой признался, что почти каждый день общается с Зеленским
  "Такой у нас президент, с такими вот яйцами". Кошевой признался, что почти каждый день общается с Зеленским
В американских кинотеатрах покажут украинскую историческую драму Санина "Поводырь". Деньги передадут на гуманитарную помощь Украине
В американских кинотеатрах покажут украинскую историческую драму Санина "Поводырь". Деньги передадут на гуманитарную помощь Украине
"Начал успокаивать всех еще в 1982 году". 46-летний Арестович показал, как выглядел в детстве
"Начал успокаивать всех еще в 1982 году". 46-летний Арестович показал, как выглядел в детстве
  "От меня на передке будет очень мало пользы". Кошевой рассказал, чем занимается во время войны
  "От меня на передке будет очень мало пользы". Кошевой рассказал, чем занимается во время войны
"Путин уже выиграл звание главного террориста в мире. Почему его никто не ...бнет?" Ефросинина сравнила президента РФ с бен Ладеном
"Путин уже выиграл звание главного террориста в мире. Почему его никто не ...бнет?" Ефросинина сравнила президента РФ с бен Ладеном
  Дмитрий Быков: V и Z – это инициалы Владимира Зеленского. Это обозначение мишени
  Дмитрий Быков: V и Z – это инициалы Владимира Зеленского. Это обозначение мишени
"Аня, отдай украинский паспорт и иди за российским кораблем". Осадчая ответила Maruv после ее интервью российскому глянцу во время войны
"Аня, отдай украинский паспорт и иди за российским кораблем". Осадчая ответила Maruv после ее интервью российскому глянцу во время войны
  "На травневі на шашлик зустрінемся в Криму". Roxolona спела о Зеленском, Киме и Арестовиче. Видео
  "На травневі на шашлик зустрінемся в Криму". Roxolona спела о Зеленском, Киме и Арестовиче. Видео
"Ни дома, ни офиса больше нет!" Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса показал свой сгоревший дом
"Ни дома, ни офиса больше нет!" Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса показал свой сгоревший дом
"Очень больно на это все смотреть". Тина Кароль опубликовала ролик с призывом закрыть небо над Украиной
"Очень больно на это все смотреть". Тина Кароль опубликовала ролик с призывом закрыть небо над Украиной
"Вы просили, и он вернулся!" Netflix начал транслировать "Слугу народа" в США
"Вы просили, и он вернулся!" Netflix начал транслировать "Слугу народа" в США
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Макаревич показал на реальном примере, как происходит зомбирование людей. Видео (33623)
2
"Мы выехали, когда до российских танков оставалось 10 км". Кондратюк покинул Киев почти за две недели до обстрела его дома (31026)
3
"Была пособницей убийств". В Telegram-канале поддерживающей Путина Егоровой опубликовано антивоенное заявление от ее имени (24876)
4
"Какие же они конченые". Каминская показала, как в РФ две нерпы стреляют из автоматов. Видео (23346)
5
"Если не помогаете, а просто сторожите квартиру или мужа, уезжайте". Малахова вывезла детей за границу за две недели до войны (22940)
6
"Пусть слышат, как их страна сейчас звучит для всего мира". В сеть выложили гимн РФ, созданный из звуков взрывов и обстрелов. Аудио (21060)
7
"Это попытка усидеть на двух стульях. Украина этого не простит". Федишин заявила, что российская пропаганда лишила Ани Лорак мозгов (18043)
8
Maruv после нападения РФ на Украину снялась для российского глянца. Певица рассказала изданию страны-агрессора о своей беременности (15707)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS