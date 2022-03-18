Энергетики за сутки вернули свет в 25 тыс. домов в Киевской и Донецкой областях – ДТЭК

"По состоянию на 18 марта специалистам ДТЭК Донецкие электросети удалось вернуть свет в Первомайское, Нетайлово, Уманское, Марьинку, Новгородское, Яцкое Донецкой области. Всего для 6,5 тыс. семей", – сообщили в компании.

В Киевской области свет вернули в 18 тыс. домов трех районов Киевской области, которые были обесточены из-за боевых действий – Броварского, Вышгородского, Макаровского.

"В этих районах не прекращаются боевые действия и разрушения инфраструктуры, поэтому энергетикам приходится регулярно возвращать свет в одни и те же населенные пункты", – говорят в ДТЭК.

Без света остаются более 266 тыс. семей в Донецкой области. Самая сложная ситуация сохраняется в Мариуполе.

Еще 154 тыс. домов остались без света в Киевской области. Основные повреждения – в Макаровском, Ирпенском, Вышгородском, Бородянском, Иванковском, Чернобыльском, Барышевском, Бучанском, Киево-Святошинском районах.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает Вооруженными силами Украины и Территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", – отметили в ДТЭК.

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