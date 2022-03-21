ДТЭК и Фонд Ахметова передали в три области Украины 27 тонн продуктовых наборов

"Фонд Рината Ахметова совместно с DTEK Renewables передал 15,3 тонны продуктовых наборов для Николаевской области. Для предотвращения гуманитарной катастрофы в Николаевской области компания приобрела и обеспечила 21 марта доставку наиболее необходимых продуктов питания для жителей. В состав приобретенных пищевых товаров вошли: мука пшеничная, дрожжи, макаронные изделия, крупа гречневая, рис, крупа пшенная, мясо тушеное, сахар, чай, подсолнечное масло. Все это представители местных общин уже в ближайшие дни смогут передать нуждающимся жителям", – сказано в сообщении DTEK Renewables в Facebook.

Поставщиком выступила компания Fozzy Group, которая способствовала быстрой отгрузке продуктов, а "Укрпошта" – доставке в сортировочный пункт, отметили в пресс-службе.

"Все товары имеют удобную фасовку для распределения. Общая стоимость продуктовых наборов составляет более 0,6 млн грн. DTEK Renewables продолжает отслеживать ситуацию на территориях ведения бизнеса и продолжит оперативно реагировать на нужды местных жителей, оказывая соответствующую гуманитарную помощь", – подчеркнули в компании.

Стоимость продуктовых наборов для всех трех областей составляет 1,2 млн грн.