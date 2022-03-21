Из плена вернулись украинцы, которые везли гуманитарный груз в оккупированный Волчанск – медики

Медики опубликовали фото вернувшихся коллег (крайние справа и слева) Фото: КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" / Facebook

"У нас радостное событие. Вернулись из плена ребята – [члены] бригады ["скорой" номер] 803", – сказано в сообщении.

Информацию подтвердил в Facebook и заместитель председателя Харьковской обладминистрации Роман Семенуха.

"Сегодня у меня и моих побратимов счастливое утро. Задержанные вчера оккупантами водители гуманитарного конвоя на Волчанск, наши собратья, вернулись. Живые и мотивированные бороться за Украину дальше", – отметил он.

Все ли похищенные вернулись, медики и Семенуха не уточнили.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил сегодня, что связь после выезда на оккупированную территорию пропала с пятью водителями и врачом, которые были в составе гуманитарной колонны, отправившейся в Волчанск.

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