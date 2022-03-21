Из плена вернулись украинцы, которые везли гуманитарный груз в оккупированный Волчанск – медики

"У нас радостное событие. Вернулись из плена ребята – [члены] бригады ["скорой" номер] 803", – сказано в сообщении.
Информацию подтвердил в Facebook и заместитель председателя Харьковской обладминистрации Роман Семенуха.
"Сегодня у меня и моих побратимов счастливое утро. Задержанные вчера оккупантами водители гуманитарного конвоя на Волчанск, наши собратья, вернулись. Живые и мотивированные бороться за Украину дальше", – отметил он.
Все ли похищенные вернулись, медики и Семенуха не уточнили.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил сегодня, что связь после выезда на оккупированную территорию пропала с пятью водителями и врачом, которые были в составе гуманитарной колонны, отправившейся в Волчанск.
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20 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила о признаках подготовки россиян к захвату гуманитарной колонны по маршруту согласованного гуманитарного коридора Харьков – Малая Рогань.
Позже председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что пропала связь с колонной, которая везла гуманитарную помощь в Волчанск.