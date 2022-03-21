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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из плена вернулись украинцы, которые везли гуманитарный груз в оккупированный Волчанск – медики

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Медики опубликовали фото вернувшихся коллег (крайние справа и слева)
Медики опубликовали фото вернувшихся коллег (крайние справа и слева)
Фото: КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" / Facebook

Люди, которые 20 марта везли гуманитарную помощь в Волчанск Харьковской области и были схвачены российскими оккупантами, вернулись домой. Об этом 21 марта проинформировал в Facebook Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"У нас радостное событие. Вернулись из плена ребята – [члены] бригады ["скорой" номер] 803", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/ekstrena.dopomoga.kh/posts/499217975135365

Информацию подтвердил в Facebook и заместитель председателя Харьковской обладминистрации Роман Семенуха.

"Сегодня у меня и моих побратимов счастливое утро. Задержанные вчера оккупантами водители гуманитарного конвоя на Волчанск, наши собратья, вернулись. Живые и мотивированные бороться за Украину дальше", – отметил он.

https://www.facebook.com/SemenukhaRoman/posts/3153813588233344

Все ли похищенные вернулись, медики и Семенуха не уточнили.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил сегодня, что связь после выезда на оккупированную территорию пропала с пятью водителями и врачом, которые были в составе гуманитарной колонны, отправившейся в Волчанск.

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

Контекст:

20 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила о признаках подготовки россиян к захвату гуманитарной колонны по маршруту согласованного гуманитарного коридора Харьков – Малая Рогань.

Позже председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что пропала связь с колонной, которая везла гуманитарную помощь в Волчанск.

Теги: война, похищение, Харьковская область, гуманитарный коридор, гуманитарная помощь, Волчанск, украинцы, война России против Украины, медики, Роман Семенуха
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