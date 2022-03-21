Российские оккупанты похитили четырех сотрудников СМИ в Мелитополе. После разговоров о необходимости сотрудничать троих отпустили

"Оккупационный режим в Мелитополе продолжает показывать свое истинное лицо. Сегодня его представители похитили ряд журналистов и сотрудников "МВ-холдинга", – говорится в сообщении.

Как отмечается в Instagram медиахолдинга, домой к журналистам Юлии Ольховской и Любови Чайке, издателю Михаилу Кумку, выпускающему редактору газеты "Мелитопольские ведомости" Евгении Борян пришли вооруженные люди, забрали их и увезли неизвестном направлении".

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Позже "Местные Вести – Мелитополь" проинформировали в Facebook, что троих журналисток редакции после разговоров о необходимости сотрудничать с оккупантами отпустили.

Пока неизвестно местонахождение Кумка.

"Михаил Владимирович является владельцем холдинга и издателем, но он полностью отошел от редакционных дел, – рассказала гендиректор "МВ-холдинга" Анна Медведь. – Подчеркиваю, что ушел на пенсию. Надеюсь, через несколько часов он будет на свободе".

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