Российские оккупанты похитили четырех сотрудников СМИ в Мелитополе. После разговоров о необходимости сотрудничать троих отпустили

"Оккупационный режим в Мелитополе продолжает показывать свое истинное лицо. Сегодня его представители похитили ряд журналистов и сотрудников "МВ-холдинга", – говорится в сообщении.
Как отмечается в Instagram медиахолдинга, домой к журналистам Юлии Ольховской и Любови Чайке, издателю Михаилу Кумку, выпускающему редактору газеты "Мелитопольские ведомости" Евгении Борян пришли вооруженные люди, забрали их и увезли неизвестном направлении".
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Позже "Местные Вести – Мелитополь" проинформировали в Facebook, что троих журналисток редакции после разговоров о необходимости сотрудничать с оккупантами отпустили.
Пока неизвестно местонахождение Кумка.
"Михаил Владимирович является владельцем холдинга и издателем, но он полностью отошел от редакционных дел, – рассказала гендиректор "МВ-холдинга" Анна Медведь. – Подчеркиваю, что ушел на пенсию. Надеюсь, через несколько часов он будет на свободе".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После массового вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, российские оккупанты неоднократно похищали представителей СМИ.
Так, каховского журналиста Олега Батурина российские военные удерживали в плену в течение восьми дней, после этого его выпустили на свободу. По словам Батурина, его били, унижали, угрожали, сказав, что убьют.
18 марта стало известно, что журналистка hromadske Виктория Рощина, вероятно, попала в плен российских оккупационных войск.
По информации Львовского медиафорума, оккупанты за 20 дней войны убили шестерых журналистов (среди них представители как украинских медиа, так и иностранных), ранили еще восьмерых и взяли в плен одного.