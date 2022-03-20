Оккупанты отпустили журналиста Батурина после восьми дней плена, сообщила его сестра

"Сегодня отпустили. После обеда. Сразу выложили пост, в нем все, что знаю я. Жив – это главное!" – приводит ее слова Общественное.
На странице сестры Олег рассказал о пленении.
"Сильно похудел. Очень грязный. Усталый. 12 марта в 17:00 на каховской автостанции меня схватили. Били. Унижали. Угрожали. Сказали, что убьют", – цитирует сестра Батурина.
Также он рассказал, что почти восемь дней, 187 часов, находился в плену.
"Практически без еды. Несколько дней почти без воды. Без мыла, без сменной одежды. Не понимая, где я. Они хотели сломать, растоптать. Показать, что будет с каждым журналистом: тебя раздавят. Тебя убьют... Почти восемь дней я сидел с низко наклоненной или накрытой головой. Они боялись, что я могу увидеть их лица. Но показывать свое, сестричка, я не боюсь", – заявил Батурин.
Подробности освобождения журналиста из плена пока неизвестны.
Батурин исчез в Каховке Херсонской области вечером 12 марта.
Херсонская область частично захвачена россиянами. ИМИ отмечало, что в Каховке на постоянной основе нет российских военных, но соседняя Новая Каховка оккупирована. В городе проходят проукраинские митинги. Об одном из них 6 марта сообщал Батурин.