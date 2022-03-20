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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты отпустили журналиста Батурина после восьми дней плена, сообщила его сестра

Батурин о пребывании в плену: Они хотели сломать, растоптать. Показать, что будет с каждым журналистом: тебя раздавят. Тебя убьют
Батурин о пребывании в плену: Они хотели сломать, растоптать. Показать, что будет с каждым журналистом: тебя раздавят. Тебя убьют
Фото: Ольга Перепелиця / Facebook

Каховского журналиста Олега Батурина, которого российские военные удерживали в плену в течение восьми дней, выпустили на свободу. Об этом его сестра Ольга Перепелица сообщила в Facebook и рассказала Общественному.

"Сегодня отпустили. После обеда. Сразу выложили пост, в нем все, что знаю я. Жив – это главное!" – приводит ее слова Общественное.

На странице сестры Олег рассказал о пленении.

"Сильно похудел. Очень грязный. Усталый. 12 марта в 17:00 на каховской автостанции меня схватили. Били. Унижали. Угрожали. Сказали, что убьют", – цитирует сестра Батурина.

Также он рассказал, что почти восемь дней, 187 часов, находился в плену.

"Практически без еды. Несколько дней почти без воды. Без мыла, без сменной одежды. Не понимая, где я. Они хотели сломать, растоптать. Показать, что будет с каждым журналистом: тебя раздавят. Тебя убьют... Почти восемь дней я сидел с низко наклоненной или накрытой головой. Они боялись, что я могу увидеть их лица. Но показывать свое, сестричка, я не боюсь", – заявил Батурин.

https://www.facebook.com/osik.bo/posts/5083703281707730

Подробности освобождения журналиста из плена пока неизвестны. 

Контекст:

Батурин исчез в Каховке Херсонской области вечером 12 марта. 

Херсонская область частично захвачена россиянами. ИМИ отмечало, что в Каховке на постоянной основе нет российских военных, но соседняя Новая Каховка оккупирована. В городе проходят проукраинские митинги. Об одном из них 6 марта сообщал Батурин.

Теги: захват, Херсонская область, похищение, война России против Украины, Каховка, российские военные, Олег Батурин
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