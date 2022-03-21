"Это еще не гуманитарная катастрофа?" Подоляк заявил, что 11–12 млн украинцев стали внутренними переселенцами

Подоляк: Просто осознайте эту цифру. РФ разрушает жизнь миллионов людей Фото: Михайло Подоляк / Twitter

"Всего вынужденных внутренних переселенцев, которые из-за войны покинули свои города, свою работу, – 11–12 млн. Просто осознайте эту цифру. РФ разрушает жизнь миллионов людей. Это еще не глобальная гуманитарная катастрофа?!" – написал Подоляк.

Он также добавил, что после полномасштабного вторжения России более 3 млн украинцев были вынуждены уехать в страны Европы.

Понад 3 млн українців змушені виїхати до європейських країн. Усього вимушених внутрішніх переселенців, котрі через війну покинули свої міста, свою роботу, – 11-12 млн. Просто усвідомте цю цифру. РФ руйнує життя мільйонів людей. Це ще не глобальна гуманітарна катастрофа? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 21, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)