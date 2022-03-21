Кличко посоветовал киевлянам выходить на улицу в респираторах

Виталий Кличко: Не снимайте и не выкладывайте видео передвижения военной техники, блокпостов, охраны стратегических объектов. Не помогайте врагу! Скриншот: Віталій Кличко / Facebook

"Враг продолжает атаковать столицу. Ночью спасатели долго тушили пожар в Подольском районе, где в результате обстрелов сгорел торговый центр. Повреждены шесть жилых домов, три из них непригодны для жизни. Восемь человек погибли. Повреждены также помещения двух школ и двух детских садов", – заявил Кличко.



Он отметил, что из-за пожаров после авиаударов в столице и области загрязнен воздух.

"Поэтому не открывайте окна. А когда выходите на улицу – защитите легкие, надев хотя бы медицинский респиратор типа FFP2", – подчеркнул Кличко.

Мэр столицы также проинформировал, что комендантский час в Киеве будет усилен. Он начнется 21 марта в 20.00 и продлится до 7.00 23 марта, то есть до послезавтра. Магазины, аптеки, заправки, заведения в это время работать не будут.

"Я обращаюсь к киевлянам – не снимайте и не выкладывайте видео передвижения военной техники, блокпостов, охраны стратегических объектов. Не помогайте врагу!" – напомнил мэр Киева.

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