Кличко посоветовал киевлянам выходить на улицу в респираторах

"Враг продолжает атаковать столицу. Ночью спасатели долго тушили пожар в Подольском районе, где в результате обстрелов сгорел торговый центр. Повреждены шесть жилых домов, три из них непригодны для жизни. Восемь человек погибли. Повреждены также помещения двух школ и двух детских садов", – заявил Кличко.
Он отметил, что из-за пожаров после авиаударов в столице и области загрязнен воздух.
"Поэтому не открывайте окна. А когда выходите на улицу – защитите легкие, надев хотя бы медицинский респиратор типа FFP2", – подчеркнул Кличко.
Мэр столицы также проинформировал, что комендантский час в Киеве будет усилен. Он начнется 21 марта в 20.00 и продлится до 7.00 23 марта, то есть до послезавтра. Магазины, аптеки, заправки, заведения в это время работать не будут.
"Я обращаюсь к киевлянам – не снимайте и не выкладывайте видео передвижения военной техники, блокпостов, охраны стратегических объектов. Не помогайте врагу!" – напомнил мэр Киева.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали. Военная разведка Великобритании предполагает, что несмотря на отсутствие прогресса в наступлении на Киев, российские войска собираются в ближайшие недели попробовать окружить столицу Украины.
Оккупанты вторую неделю практически ежедневно обстреливают Киев.
По информации Киевской городской военно-гражданской администрации на 19 марта, с начала вторжения в городе погибли 228 человек, в том числе четыре ребенка. Получили ранения 912 человек, в том числе 16 детей.