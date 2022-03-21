В Харьковской области оккупанты похитили сельского голову – глава обладминистрации

"Российские оккупанты продолжают террор против мирного населения Украины. Сегодня похитили Циркуновского сельского голову Николая Васильевича Сикаленко [...] из собственного дома", – написал он.

Сославшись на очевидцев, глава ОВА рассказал, что похитители последовали в направлении соседнего населенного пункта Липцы, то есть в сторону границы с Россией.

"Совместно с правоохранителями выясняем все обстоятельства и делаем все, чтобы найти и вернуть Николая Сикаленко. Оккупанты уже не впервые прибегают к похищениям и оказывают давление на мирное население. Несколько дней назад россияне похитили главу Великобурлукской общины. К счастью, Виктора Терещенко удалось освободить из плена. Убежден, что врагу ничего не удастся и на этот раз", – объяснил Синегубов.

Циркуны примыкают к Харькову на северо-востоке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)