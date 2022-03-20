Энергетики вернули свет 59 тыс. семей в Киеве, Донецкой и Киевской областях – ДТЭК

Компания сотрудничает с Вооруженными силами Украины и территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений Фото: ДТЕК Київські електромережі / Facebook

"19 марта в 11.17 из-за повреждения линии в результате боевых действий в окрестностях Киева произошло отключение электроэнергии 350 жилых домов на Минском массиве и Оболони. Аварийно-восстановительные бригады "ДТЭК Киевские электросети", получившие разрешение от Вооруженных сил Украины и территориальной обороны, сразу выехали на ликвидацию аварии. Уже в 13.30 электромонтеры подключили к электроснабжению все дома. В общей сложности свет вернули для 46 478 семей Киева", – сообщили в компании.

Также в ДТЭК отчитались, что вернули свет почти 7500 домов Вышгородского, Броварского и Киево-Святошинского районов Киевской области и 5200 домов в 22 городах и селах Донецкой области.

Без света остаются 679 населенных пунктов в Донецкой области и Киевской областях. Самая сложная ситуация сохраняется в Мариуполе и Макаровском, Ирпенском, Вышгородском, Бородянском, Иванковском, Чернобыльском, Барышевском, Бучанском районах Киевской области, где происходят регулярные обстрелы и нет возможности провести ремонт электросетей уже более недели.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает с Вооруженными силами Украины и территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", – подчеркнули в ДТЭК.





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