В Мариуполе сбили российский самолет – горсовет

"Сегодня есть и хорошие новости! В 16.45 в районе бассейна "Нептун" наши защитники сбили один из самолетов российских оккупантов, который в последние недели уничтожал наш город", – говорится в сообщении.

В горсовете подчеркнули, что так будет с каждым врагом.

Спорткомплекс "Нептун" в Мариуполе оккупанты разбомбили 16 марта. Там прятались в том числе беременные женщины и женщины с детьми.

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