Глава МИД Греции намерен лично сопровождать гуманитарную помощь в осажденный Мариуполь

Пресс-конференция была посвящена эвакуации генерального консула Греции Манолиса Андрулакиса из Мариуполя. Как пишет Reuters, он выехал из осажденного Мариуполя 15 марта и прибыл в Грецию 20 марта.
Консул стал последним дипломатом, выехавшим из города.
Дендиас сказал, что уже говорил с главой Международного комитета Красного Креста по поводу координации усилий по доставке помощи в Мариуполь.
"Я направил вербальную ноту украинской стороне с просьбой облегчить доставку гуманитарной помощи в Мариуполь и еще одну вербальную ноту российской стороне с просьбой не препятствовать этому. Я намерен лично сопровождать эту помощь", – подчеркнул он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Еще в первые дни российского вторжения в результате обстрелов населенных пунктов вблизи Мариуполя российскими войсками среди погибших были граждане Греции, также под обстрел попало здание консульства в самом Мариуполе.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в городе оставалось примерно 350 тыс. человек.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На прошлой неделе из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях. Андрющенко сообщал 17 марта, что за три дня Мариуполь покинули около 35 тыс. мариупольцев.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло около 2 тыс. жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.