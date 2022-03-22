Глава МИД Греции намерен лично сопровождать гуманитарную помощь в осажденный Мариуполь

Глава МИД Греции попросил Украину помочь с доставкой груза, а Россию – не препятствовать этому Фото: ЕРА

Пресс-конференция была посвящена эвакуации генерального консула Греции Манолиса Андрулакиса из Мариуполя. Как пишет Reuters, он выехал из осажденного Мариуполя 15 марта и прибыл в Грецию 20 марта.

Консул стал последним дипломатом, выехавшим из города.

Дендиас сказал, что уже говорил с главой Международного комитета Красного Креста по поводу координации усилий по доставке помощи в Мариуполь.

"Я направил вербальную ноту украинской стороне с просьбой облегчить доставку гуманитарной помощи в Мариуполь и еще одну вербальную ноту российской стороне с просьбой не препятствовать этому. Я намерен лично сопровождать эту помощь", – подчеркнул он.

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Еще в первые дни российского вторжения в результате обстрелов населенных пунктов вблизи Мариуполя российскими войсками среди погибших были граждане Греции, также под обстрел попало здание консульства в самом Мариуполе.