Ермак: "Финляндизация" предусматривает сохранение страны ценой потери территорий. Мы не откажемся ни от суверенитета, ни от территориальной целостности

Ермак: Любая модель нейтрализации на российских условиях лишь гарантирует, что эти вызовы и эти угрозы станут вечными. Европейские страны, куда будут убегать ваши беженцы? Фото: president.gov.ua

Ермак отметил, что после российской оккупации Крыма и вторжения на Донбасс иностранные эксперты начали говорить о "финляндизации" Украины. По словам политика, они имели в виду нейтральный статус и "особые" отношения с Россией.

"Но почему-то никто из них не говорил, что "финляндизация" – это сохранение государства, его субъектности и свободы народа ценой вынужденной потери определенных территорий в результате агрессии. Но мы не откажемся ни от суверенитета, ни от территориальной целостности. И когда мы ценой неимоверных усилий и жертв вернем свои территории, это станет нашей победой, но не будет поражением России", – подчеркнул Ермак.

Он пояснил, что без решительных действий мирового сообщества ничто не помешает агрессору продолжать наносить удары по любой точке Украины, и каждый такой удар "будет ударом по международному праву".

"Скажу проще: "финляндизация" Украины или игра в любую другую модель нейтрализации на российских условиях, не предполагающая построения новой системы безопасности, лишь гарантирует, что эти вызовы и эти угрозы станут вечными. Так что я спрошу: европейские страны, куда будут убегать ваши беженцы?" – сказал Ермак.

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