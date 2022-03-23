Ермак: "Финляндизация" предусматривает сохранение страны ценой потери территорий. Мы не откажемся ни от суверенитета, ни от территориальной целостности

Ермак отметил, что после российской оккупации Крыма и вторжения на Донбасс иностранные эксперты начали говорить о "финляндизации" Украины. По словам политика, они имели в виду нейтральный статус и "особые" отношения с Россией.
"Но почему-то никто из них не говорил, что "финляндизация" – это сохранение государства, его субъектности и свободы народа ценой вынужденной потери определенных территорий в результате агрессии. Но мы не откажемся ни от суверенитета, ни от территориальной целостности. И когда мы ценой неимоверных усилий и жертв вернем свои территории, это станет нашей победой, но не будет поражением России", – подчеркнул Ермак.
Он пояснил, что без решительных действий мирового сообщества ничто не помешает агрессору продолжать наносить удары по любой точке Украины, и каждый такой удар "будет ударом по международному праву".
"Скажу проще: "финляндизация" Украины или игра в любую другую модель нейтрализации на российских условиях, не предполагающая построения новой системы безопасности, лишь гарантирует, что эти вызовы и эти угрозы станут вечными. Так что я спрошу: европейские страны, куда будут убегать ваши беженцы?" – сказал Ермак.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Условия завершения войны обсуждаются делегациями двух государств. Уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявил советник руководителя Офиса президента, член украинской делегации на переговорах c РФ Михаил Подоляк.
Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритеты Украины на переговорах: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.
Если Североатлантический альянс не готов принять Украину в свои ряды, то должен предоставить ей гарантии безопасности, заявил 1 марта Зеленский. 5 марта, накануне очередного раунда переговоров с Россией, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что Украина готова обсуждать альтернативные членству в НАТО гарантии безопасности.