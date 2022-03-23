ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак: "Финляндизация" предусматривает сохранение страны ценой потери территорий. Мы не откажемся ни от суверенитета, ни от территориальной целостности

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ермак: Любая модель нейтрализации на российских условиях лишь гарантирует, что эти вызовы и эти угрозы станут вечными. Европейские страны, куда будут убегать ваши беженцы?
Ермак: Любая модель нейтрализации на российских условиях лишь гарантирует, что эти вызовы и эти угрозы станут вечными. Европейские страны, куда будут убегать ваши беженцы?
Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что идея "финляндизации" не поможет завершить войну России с Украиной. Об этом он сказал 22 марта во время выступления в Королевском институте международных дел (Chatham House) в Великобритании, текст речи опубликован на сайте ОП.

Ермак отметил, что после российской оккупации Крыма и вторжения на Донбасс иностранные эксперты начали говорить о "финляндизации" Украины. По словам политика, они имели в виду нейтральный статус и "особые" отношения с Россией.

"Но почему-то никто из них не говорил, что "финляндизация" – это сохранение государства, его субъектности и свободы народа ценой вынужденной потери определенных территорий в результате агрессии. Но мы не откажемся ни от суверенитета, ни от территориальной целостности. И когда мы ценой неимоверных усилий и жертв вернем свои территории, это станет нашей победой, но не будет поражением России", – подчеркнул Ермак. 

Он пояснил, что без решительных действий мирового сообщества ничто не помешает агрессору продолжать наносить удары по любой точке Украины, и каждый такой удар "будет ударом по международному праву".

"Скажу проще: "финляндизация" Украины или игра в любую другую модель нейтрализации на российских условиях, не предполагающая построения новой системы безопасности, лишь гарантирует, что эти вызовы и эти угрозы станут вечными. Так что я спрошу: европейские страны, куда будут убегать ваши беженцы?" – сказал Ермак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Условия завершения войны обсуждаются делегациями двух государств. Уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявил советник руководителя Офиса президента, член украинской делегации на переговорах c РФ Михаил Подоляк.

Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритеты Украины на переговорах: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. 

Если Североатлантический альянс не готов принять Украину в свои ряды, то должен предоставить ей гарантии безопасности, заявил 1 марта Зеленский. 5 марта, накануне очередного раунда переговоров с Россией, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что Украина готова обсуждать альтернативные членству в НАТО гарантии безопасности.

Теги: Россия, война России против Украины, суверенитет, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Очень хочу написать песню о победе". Могилевская рассказала, какой будет Украина после победы над российскими оккупантами
"Очень хочу написать песню о победе". Могилевская рассказала, какой будет Украина после победы над российскими оккупантами
"Всегда со мной". Вакарчук показал любимую игрушку своего сына
"Всегда со мной". Вакарчук показал любимую игрушку своего сына
Звезда "Игры престолов" Мейси Уильямс поддержала Украину
Звезда "Игры престолов" Мейси Уильямс поддержала Украину
Сумская рассказала, почему после нападения РФ на Украину не хочет покидать Киев
Сумская рассказала, почему после нападения РФ на Украину не хочет покидать Киев
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки
Ширан, Бантон, Кабельо и другие. В Бирмингеме состоится благотворительный концерт в поддержку Украины
Ширан, Бантон, Кабельо и другие. В Бирмингеме состоится благотворительный концерт в поддержку Украины
"Охотно поддержу украинского предпринимателя". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик заявила о готовности помочь украинскому бизнесу
"Охотно поддержу украинского предпринимателя". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик заявила о готовности помочь украинскому бизнесу
"Доброго вечора, ми з України". Monatik вместе с украинскими знаменитостями даст благотворительный концерт в Польше
"Доброго вечора, ми з України". Monatik вместе с украинскими знаменитостями даст благотворительный концерт в Польше
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину
Фронтмен "Беz обмежень" выступил в киевском бомбоубежище. Фото
Фронтмен "Беz обмежень" выступил в киевском бомбоубежище. Фото
Представители Украины на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra: Основное наше желание – чтобы война закончилась
Представители Украины на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra: Основное наше желание – чтобы война закончилась
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева
"Много дел". Вступивший в тероборону Дикусар спустя неделю вышел на связь
"Много дел". Вступивший в тероборону Дикусар спустя неделю вышел на связь
  Kalush Orchestra собрала первый миллион просмотров на YouTube-канале "Евровидения" и является лидером букмекерских прогнозов
  Kalush Orchestra собрала первый миллион просмотров на YouTube-канале "Евровидения" и является лидером букмекерских прогнозов
"Спели в поддержку всех, кто вынужден был бежать от "русских асвабадителей". Melovin исполнил на вокзале во Львове гимн Украины. Видео
"Спели в поддержку всех, кто вынужден был бежать от "русских асвабадителей". Melovin исполнил на вокзале во Львове гимн Украины. Видео
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хватит смертей, хватит злобы, хватит крови". Синдеева обратилась к выступившим в Лужниках Симоньян, Канделаки и Захаровой (54415)
2
"Сейчас я в США, и это не туристическая поездка". Солистка группы Kazka Зарицкая объяснила, почему покинула Украину (30438)
3
"Поздно, Регина, 25-й день войны". Тодоренко после нападения РФ на Украину нарушила "гробовое молчание" и спела песню Zombie (27074)
4
"Эй, Путин, в Одессе вы – обычный поц". Коля Серга высмеял президента РФ и российских оккупантов на фоне Одесского оперного театра (25089)
5
Телеведущий Билл Мар: Наконец-то у Америки есть президент, которого все любят, с заоблачным рейтингом одобрения. Это президент Украины (16573)
6
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств (16169)
7
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева (15232)
8
"Просто скажите, что вам нужно меню №2, и мы все поймем". Клопотенко открыл во Львове бистро, в котором можно поесть бесплатно (10011)
 
 
 
 