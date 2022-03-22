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Китай может сыграть важную роль в прекращении войны, ожидаем разговора Зеленского и Си Цзиньпина – Ермак

Украина с 24 февраля противостоит масштабному вторжению российских войск
Украина с 24 февраля противостоит масштабному вторжению российских войск
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Украине надеются, что председатель КНР Си Цзиньпин поможет прекратить войну России против Украины. Об этом в Twitter заявил 22 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Китай является одним из самых могущественных мировых лидеров. И Киев надеется, что Пекин сыграет важную роль в завершении этой войны. Мы ждем разговора президента Украины Владимира Зеленского и Си Цзиньпина", – написал он.

Ермак считает, что "ведущие страны Запада и Востока должны договориться о сдерживании России".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны. Уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявил член украинской делегации, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.

16 марта американская газета Financial Times опубликовала якобы мирный план, который разрабатывают делегации России и Украины. Согласно информации, которую издание получило из трех источников, план состоит из 15 пунктов и предполагает отказ Украины от членства в НАТО, а также обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение на территории страны. При этом Украина сохранит свои Вооруженные силы. В обмен в Киеве якобы рассчитывают на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция.

Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что на переговорах "есть конкретные абсолютно формулировки", которые, по его мнению, "близки к согласованию".

Содержание плана раскритиковала часть украинских политиков и журналистов. После этого Подоляк заявил, что опубликованный в СМИ предварительный мирный план отображает только российские требования. По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.

Украинская сторона настаивает на личной встрече президентов Украины и РФ, Зеленского и Путина. Лавров сказал, что глава Кремля не отказывается от такой встречи, но для этого надо провести "подготовительную работу", а встречаться уже для "фиксирования каких-то конкретных договоренностей".

17 марта Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что российская делегация на переговорах с украинской пытается договориться о превращении Украины фактически во вторую Беларусь "с определенными нюансами".

По словам Зеленского, власти Украины не согласятся на выполнение ультиматумов, которые на переговорах выдвигает Россия. "Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет автоматически выполнен", – отметил президент.

Теги: Россия, Китай, война, Си Цзиньпин, переговоры, вторжение, КНР, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, президент, Андрей Ермак
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