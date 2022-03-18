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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак заявил о необходимости строить новую систему мировой безопасности

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Ермак: Мы никогда не пойдем на какие-либо соглашения вопреки национальным интересам Украины
Ермак: Мы никогда не пойдем на какие-либо соглашения вопреки национальным интересам Украины
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге 18 марта заверил, что власти страны не пойдут на соглашения с Россией, которые противоречат национальным интересам. Трансляция велась на YouTube-канале Офиса президента.

"Война России против Украины разрушила структуру не только европейской, но мировой безопасности. Бомбы ударили в 20 км от границ НАТО во Львовской области. На сегодняшний день никто не может чувствовать себя уверенно. Понятно, что необходимо строить новую систему безопасности, где нашей стране будет принадлежать одна из ключевых позиций. И это точно не будет новый Будапештский меморандум", – заявил он. 

Глава ОП призвал не верить фейкам и вбросам. 

"Также призываю диванных стратегов ехать на передовую, а не подыгрывать оккупантам, сея недоверие украинской власти и армии. Мы никогда не пойдем на какие-либо соглашения вопреки национальным интересам Украины", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное

Контекст:

С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны. Уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявил советник руководителя Офиса президента, член украинской делегации на переговорах c РФ Михаил Подоляк.

Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.

16 марта американская газета Financial Times опубликовала якобы мирный план, который разрабатывают делегации России и Украины. Согласно информации, которую издание получило из трех источников, план состоит из 15 пунктов и предполагает отказ Украины от членства в НАТО, а также обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение на территории страны. При этом Украина сохранит свои Вооруженные силы. В обмен в Киеве якобы рассчитывают на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция.

Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что на переговорах "есть конкретные абсолютно формулировки", которые, по его мнению, "близки к согласованию".

Содержание плана раскритиковала часть украинских политиков и журналистов. После этого Подоляк заявил, что опубликованный в СМИ предварительный мирный план отображает только российские требования.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритеты Украины на переговорах: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. 

18 марта президент РФ Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу о "нереалистичных предложениях" Украины на переговорах.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, переговоры, Будапештский меморандум, война России против Украины, Андрей Ермак
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