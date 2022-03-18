Ермак заявил о необходимости строить новую систему мировой безопасности

Ермак: Мы никогда не пойдем на какие-либо соглашения вопреки национальным интересам Украины Фото: president.gov.ua

"Война России против Украины разрушила структуру не только европейской, но мировой безопасности. Бомбы ударили в 20 км от границ НАТО во Львовской области. На сегодняшний день никто не может чувствовать себя уверенно. Понятно, что необходимо строить новую систему безопасности, где нашей стране будет принадлежать одна из ключевых позиций. И это точно не будет новый Будапештский меморандум", – заявил он.

Глава ОП призвал не верить фейкам и вбросам.

"Также призываю диванных стратегов ехать на передовую, а не подыгрывать оккупантам, сея недоверие украинской власти и армии. Мы никогда не пойдем на какие-либо соглашения вопреки национальным интересам Украины", – добавил он.

Война России против Украины. Главное