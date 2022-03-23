Шольц снова призвал Путина к прекращению огня в Украине

Об этом говорится в сообщении официального представителя Федерального правительства Германии Штеффена Хебештрайта, опубликованном на сайте ведомства.
"Федеральный канцлер Олаф Шольц сегодня вновь позвонил президенту РФ Владимиру Путину и узнал о текущем состоянии усилий России и Украины по поиску дипломатического решения. Канцлер призвал президента России к скорейшему прекращению огня и улучшению гуманитарной ситуации", – рассказал Хебештрайт.
Как отмечается на сайте Кремля, при обсуждении ситуации вокруг Украины "внимание было сконцентрировано на проблематике ведущихся переговоров российских и украинских представителей".
"Путин изложил ряд соображений в контексте принципиальных позиций Российской Федерации на этих переговорах", – указано в сообщении.
По словам Хебештрайта, после разговора с Путиным Шольц провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"[Канцлер ФРГ] услышал его оценку текущей ситуации и переговорного процесса. Они договорились поддерживать тесный контакт", – подчеркнул спикер правительства Германии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В марте Путин и Шольц созванивались уже шесть раз, последний их разговор состоялся 18 марта, отмечает российский "Коммерсант". Шольц говорил с Путиным почти час и призывал "президента России к скорейшему прекращению огня, улучшению гуманитарной ситуации и прогрессу в поиске дипломатического решения конфликта". Путин в ответ заявил Шольцу о "нереалистичных предложениях" Украины на переговорах с Россией.