Шольц снова призвал Путина к прекращению огня в Украине

После разговора с Путиным Шольц (на фото) провел переговоры с Зеленским Фото: EPA

Об этом говорится в сообщении официального представителя Федерального правительства Германии Штеффена Хебештрайта, опубликованном на сайте ведомства.

"Федеральный канцлер Олаф Шольц сегодня вновь позвонил президенту РФ Владимиру Путину и узнал о текущем состоянии усилий России и Украины по поиску дипломатического решения. Канцлер призвал президента России к скорейшему прекращению огня и улучшению гуманитарной ситуации", – рассказал Хебештрайт.

Как отмечается на сайте Кремля, при обсуждении ситуации вокруг Украины "внимание было сконцентрировано на проблематике ведущихся переговоров российских и украинских представителей".

"Путин изложил ряд соображений в контексте принципиальных позиций Российской Федерации на этих переговорах", – указано в сообщении.

По словам Хебештрайта, после разговора с Путиным Шольц провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"[Канцлер ФРГ] услышал его оценку текущей ситуации и переговорного процесса. Они договорились поддерживать тесный контакт", – подчеркнул спикер правительства Германии.

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