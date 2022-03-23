Зеленский о переговорах с Россией: Очень сложно. Иногда – скандально. Но шаг за шагом идем вперед

"Работают украинские представители на переговорах, которые продолжаются практически каждый день. Очень сложно. Иногда – скандально. Но шаг за шагом идем вперед", – сказал президент.
Он поблагодарил всех международных посредников, которые пытаются добиться мира в Украине.
"Которые борются за Украину, Европу, за правду. Которые доносят в Москву реальную картину. Честную. И побуждают смотреть реалистично на происходящее в боях и на то, что мир не остановится в защите правды, нашей правды", – отметил Зеленский.
Он напомнил, что на этой неделе пройдут три важных для Украины саммита – "Большой семерки", НАТО и ЕС, на которых должны рассмотреть новые пакеты санкций против России и новые пакеты помощи для Украины.
"Будем работать, будем бороться, как только мы можем. До последнего. Храбро и открыто. На всех этих площадках. С полной энергией. На результат", – сказал президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны. Уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявил член украинской делегации, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.
16 марта американская газета Financial Times опубликовала якобы мирный план, который разрабатывают делегации России и Украины. Согласно информации, которую издание получило из трех источников, план состоит из 15 пунктов и предполагает отказ Украины от членства в НАТО, а также обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение на территории страны. При этом Украина сохранит свои Вооруженные силы. В обмен в Киеве якобы рассчитывают на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция.
Содержание плана раскритиковала часть украинских политиков и журналистов. После этого Подоляк заявил, что опубликованный в СМИ предварительный мирный план отображает только российские требования.
Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что в разговоре с Эрдоганом президент РФ Владимир Путин озвучил шесть требований к Украине: нейтралитет и отказ от будущего вступления в НАТО; демилитаризация и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели; "денацификация"; отмена "помех" для широкого употребления русского языка; признание "ДНР" и "ЛНР"; признание аннексированного Крыма территорией России.
По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.