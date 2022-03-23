Зеленский о переговорах с Россией: Очень сложно. Иногда – скандально. Но шаг за шагом идем вперед

Зеленский: Будем работать, будем бороться, как только мы можем Фото: president.gov.ua

"Работают украинские представители на переговорах, которые продолжаются практически каждый день. Очень сложно. Иногда – скандально. Но шаг за шагом идем вперед", – сказал президент.

Он поблагодарил всех международных посредников, которые пытаются добиться мира в Украине.

"Которые борются за Украину, Европу, за правду. Которые доносят в Москву реальную картину. Честную. И побуждают смотреть реалистично на происходящее в боях и на то, что мир не остановится в защите правды, нашей правды", – отметил Зеленский.

Он напомнил, что на этой неделе пройдут три важных для Украины саммита – "Большой семерки", НАТО и ЕС, на которых должны рассмотреть новые пакеты санкций против России и новые пакеты помощи для Украины.

"Будем работать, будем бороться, как только мы можем. До последнего. Храбро и открыто. На всех этих площадках. С полной энергией. На результат", – сказал президент.

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