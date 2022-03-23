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Зеленский о переговорах с Россией: Очень сложно. Иногда – скандально. Но шаг за шагом идем вперед

Зеленский: Будем работать, будем бороться, как только мы можем
Зеленский: Будем работать, будем бороться, как только мы можем
Фото: president.gov.ua

Украина продолжает работу на разных площадках, чтобы побудить Россию к миру, но переговоры с РФ проходят "очень сложно". Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время вечернего видеообращения за 22 марта, которое опубликовано на странице Офиса президента в Facebook.

"Работают украинские представители на переговорах, которые продолжаются практически каждый день. Очень сложно. Иногда – скандально. Но шаг за шагом идем вперед", – сказал президент. 

Он поблагодарил всех международных посредников, которые пытаются добиться мира в Украине. 

"Которые борются за Украину, Европу, за правду. Которые доносят в Москву реальную картину. Честную. И побуждают смотреть реалистично на происходящее в боях и на то, что мир не остановится в защите правды, нашей правды", – отметил Зеленский. 

Он напомнил, что на этой неделе пройдут три важных для Украины саммита – "Большой семерки", НАТО и ЕС, на которых должны рассмотреть новые пакеты санкций против России и новые пакеты помощи для Украины. 

"Будем работать, будем бороться, как только мы можем. До последнего. Храбро и открыто. На всех этих площадках. С полной энергией. На результат", – сказал президент. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/373944877707265/

Контекст:

С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны. Уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявил член украинской делегации, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.

16 марта американская газета Financial Times опубликовала якобы мирный план, который разрабатывают делегации России и Украины. Согласно информации, которую издание получило из трех источников, план состоит из 15 пунктов и предполагает отказ Украины от членства в НАТО, а также обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение на территории страны. При этом Украина сохранит свои Вооруженные силы. В обмен в Киеве якобы рассчитывают на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция.

Содержание плана раскритиковала часть украинских политиков и журналистов. После этого Подоляк заявил, что опубликованный в СМИ предварительный мирный план отображает только российские требования.

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что в разговоре с Эрдоганом президент РФ Владимир Путин озвучил шесть требований к Украине: нейтралитет и отказ от будущего вступления в НАТО; демилитаризация и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели; "денацификация"; отмена "помех" для широкого употребления русского языка; признание "ДНР" и "ЛНР"; признание аннексированного Крыма территорией России.

По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, переговоры, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
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