Фраза "Русский военный корабль, иди на х...й!" не нарушает правила этического поведения госслужащих – Нацагентство по вопросам госслужбы

"Всемирно известная фраза пограничников с острова Змеиный, ставшая девизом украинцев в борьбе с оккупантами, не является нарушением Общих правил этического поведения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления. Но, коллеги, во всем важна мера. Слава Украине!" – говорится в сообщении.

В разъяснениях агентства указано, что знаменитую фразу украинцы "восприняли как призыв к сплочению, и ее подхватили сторонники Украины во всем мире".

"Фраза стала одним из символов борьбы с российскими оккупантами. Кроме того, она стала основой для создания многих поэтических строк, песен. Плакатные версии по мотивам фразы появились в исполнении украинских художников. Учитывая это, по мнению НАГС, указанная фраза не может причинить вред репутации государственных органов и органов местного самоуправления", – говорится в тексте письма.

Война России против Украины. Главное (обновляется)