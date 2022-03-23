Фраза "Русский военный корабль, иди на х...й!" не нарушает правила этического поведения госслужащих – Нацагентство по вопросам госслужбы

"Всемирно известная фраза пограничников с острова Змеиный, ставшая девизом украинцев в борьбе с оккупантами, не является нарушением Общих правил этического поведения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления. Но, коллеги, во всем важна мера. Слава Украине!" – говорится в сообщении.
В разъяснениях агентства указано, что знаменитую фразу украинцы "восприняли как призыв к сплочению, и ее подхватили сторонники Украины во всем мире".
"Фраза стала одним из символов борьбы с российскими оккупантами. Кроме того, она стала основой для создания многих поэтических строк, песен. Плакатные версии по мотивам фразы появились в исполнении украинских художников. Учитывая это, по мнению НАГС, указанная фраза не может причинить вред репутации государственных органов и органов местного самоуправления", – говорится в тексте письма.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, в Госпогранслужбе Украины сообщали, что оккупанты перед атакой подошли к Змеиному и требовали от украинских военных сдаться. Пограничники и ВСУ держали оборону острова примерно с полудня. Вечером стало известно, что Змеиный захвачен российскими оккупантами. Связь с пограничниками, находившимися на острове, бойцами ВСУ была утрачена.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал запись переговоров экипажа военного корабля оккупантов с украинскими пограничниками. "Я, русский военный корабль, предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития... Иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли?" – заявил экипаж корабля. "Русский военный корабль, иди на х...й", – ответили пограничники.
Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военнослужащих русскому военному кораблю стал крылатой фразой. Защитникам острова присвоят звания Героев Украины, сказал президент Владимир Зеленский.
28 февраля пресс-служба Военно-морских сил ВСУ сообщила, что украинские пограничники и морские пехотинцы, защищавшие остров Змеиный, живы и находятся в плену у российских оккупантов.