"Разрушитель мифов" Хайнеман поддержал украинцев и послал на х…й русский военный корабль

Хайнеман: Русские солдаты, знаете что? Вы должны просто идти домой Фото: mythbusters / Instagram

"Я Джейми Хайнеман. Многие из вас видели меня по телевизору. Мне нужно что-то сказать. Русский военный корабль, иди на х…й!" – сообщил он в кадре на русском языке.

После этого Хайнеман перешел на английский и обратился к русским военным.

"Русские солдаты, знаете что? Вы должны просто идти домой. Просто идти домой. Вы знаете, что поступаете неправильно. Украинцы – молодцы!" – эмоционально заявил ведущий.

Ролик быстро распространился на страницах пользователей соцсети Instagram и в YouTube.