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05 марта, 2022
 
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"Свободный синий и энергичный желтый". Институт Pantone посвятил Украине два новых цвета

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Для поддержки украинских беженцев Pantone пожертвовал $1 млн
Для поддержки украинских беженцев Pantone пожертвовал $1 млн
Фото: pantone / Instagram

Американский институт цвета Pantone поддержал Украину в борьбе против российской агрессии и 3 марта на своей официальной странице в Instagram разместил два фото, на которых запечатлены желтые подсолнухи на фоне голубого неба и государственный флаг Украины.

Цвета получили названия – свободный синий и энергичный желтый.

В подписи к публикации Pantone сообщил о пожертвовании $1 млн украинским беженцам для поддержки их здоровья, безопасности и достоинства.

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих. После этого новых данных не озвучивали.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.

Теги: Украина, пожертвование, беженцы, флаг, агрессия, геноцид, вторжение, энергия
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