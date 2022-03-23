Военнопленных россиян желательно удерживать до завершения конфликта – Мамедов

Мамедов: К военнопленным должно быть уважительное отношение Фото предоставлено пресс-службой Гюндуза Мамедова

"Когда речь идет об освобождении, об обмене, то практика показывает, что это желательно делать в процессе примирения. Поскольку военнослужащие Российской Федерации могут еще раз взять оружие и направить против Украины, то желательно их содержать до завершения военного конфликта", – сказал Мамедов.

При этом он призвал гуманно относиться к задержанным военным.

"Я понимаю эмоции, которые сейчас нас переполняют, но особенно представители власти должны быть беспристрастными и быть намного гуманнее. К этому, в принципе, призывает и международное гуманитарное право, оно всегда говорит о гуманизме. Слава богу, сейчас создаются специальные учреждения, где содержатся военнопленные. К ним должно быть уважительное отношение, им нужно оказывать медицинскую помощь", – сказал бывший заместитель генерального прокурора.

Он подчеркнул, что то же самое Украина будет призывать делать Россию в отношении украинских военнопленных.

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