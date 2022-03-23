Военнопленных россиян желательно удерживать до завершения конфликта – Мамедов

"Когда речь идет об освобождении, об обмене, то практика показывает, что это желательно делать в процессе примирения. Поскольку военнослужащие Российской Федерации могут еще раз взять оружие и направить против Украины, то желательно их содержать до завершения военного конфликта", – сказал Мамедов.
При этом он призвал гуманно относиться к задержанным военным.
"Я понимаю эмоции, которые сейчас нас переполняют, но особенно представители власти должны быть беспристрастными и быть намного гуманнее. К этому, в принципе, призывает и международное гуманитарное право, оно всегда говорит о гуманизме. Слава богу, сейчас создаются специальные учреждения, где содержатся военнопленные. К ним должно быть уважительное отношение, им нужно оказывать медицинскую помощь", – сказал бывший заместитель генерального прокурора.
Он подчеркнул, что то же самое Украина будет призывать делать Россию в отношении украинских военнопленных.
Сегодня 28-й день войны России против Украины.
По состоянию на 19 марта, по данным вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, в плену в Украине находилось 562 российских военных.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в Украине создали специальные лагеря для российских военнопленных.
На сегодняшний день между Украиной и РФ состоялось два обмена пленными. 1 марта глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что пятерых членов украинской теробороны обменяли на одного российского офицера военной полиции. 16 марта захваченного оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова обменяли на девять российских военнослужащих.