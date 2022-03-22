"Мы не варвары. Мы ведем борьбу с варварами". Арестович назвал недопустимыми призывы к издевательствам над российскими пленными

"Хочу обратиться к вам с просьбой: не нужно дегуманизировать врага. Призывы к издевательствам над пленными, ударам или уничтожению гражданского населения Российской Федерации и стран, которые ее поддерживают, в частности Беларуси, недопустимы. Мы остаемся европейской армией, европейской страной. И мы с вами не варвары. Мы – цивилизация, которая ведет борьбу с варварами. Остаемся цивилизованными", – заявил Арестович.

Он также добавил, что на протяжении суток существенных изменений в положении и характере действий противника не отмечено.

Вооруженные силы Украины продолжают проводить оборонительную операцию и контратакуют противника авиацией и наземными средствами поражения.

5 марта Арестович также призвал украинских военных обращаться с пленными гуманно.