"Мы не варвары. Мы ведем борьбу с варварами". Арестович назвал недопустимыми призывы к издевательствам над российскими пленными

"Хочу обратиться к вам с просьбой: не нужно дегуманизировать врага. Призывы к издевательствам над пленными, ударам или уничтожению гражданского населения Российской Федерации и стран, которые ее поддерживают, в частности Беларуси, недопустимы. Мы остаемся европейской армией, европейской страной. И мы с вами не варвары. Мы – цивилизация, которая ведет борьбу с варварами. Остаемся цивилизованными", – заявил Арестович.
Он также добавил, что на протяжении суток существенных изменений в положении и характере действий противника не отмечено.
Вооруженные силы Украины продолжают проводить оборонительную операцию и контратакуют противника авиацией и наземными средствами поражения.
5 марта Арестович также призвал украинских военных обращаться с пленными гуманно.
28 февраля в Украине заработал Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.
Известно о минимум двух состоявшихся обменах пленными. Так, 1 марта глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что пятерых украинских военных теробороны обменяли на одного российского офицера военной полиции. 16 марта захваченного оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова обменяли на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения.
18 марта из интервью генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой "BBC News Україна" стало известно, что в Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов, созданные в соответствии с нормами международного права.
По состоянию на 19 марта в Украине в плену находились 562 российских военных, сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.