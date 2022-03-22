Российские пропагандисты опубликовали видео с пленной парамедиком Тайрой

На опубликованном отрывке видео Паевская говорит о необходимости гуманитарного коридора для Мариуполя Скриншот: ntv.ru

В описании к видео российские пропагандисты называют Паевскую "националисткой" и "участницей батальона "Азов". Отмечается, что с Паевской записали "интервью", которое выйдет в эфир 27 марта.

На опубликованном отрывке видео Юлия говорит о Мариуполе и необходимости гуманитарного коридора, чтобы гражданские уехали из города.

"Ситуация усугубляется. И это совсем не место для женщин, детей, пожилых людей. Я хотела бы, чтобы было найдено решение, позволяющее вывезти всех граждан Мариуполя из этого ада. И обеспечить им надежную эвакуацию. Я очень надеюсь, что меня услышат, и будет организована спасательная операция для гражданских лиц. И войска объявят тишину. Хотя бы несколько дней мира, чтобы вывезти ни в чем не повинных гражданских людей", – сказала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Российские военные похитили Паевскую 16 марта в Мариуполе, где она помогала раненым мирным жителям.