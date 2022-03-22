ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские пропагандисты опубликовали видео с пленной парамедиком Тайрой

На опубликованном отрывке видео Паевская говорит о необходимости гуманитарного коридора для Мариуполя
На опубликованном отрывке видео Паевская говорит о необходимости гуманитарного коридора для Мариуполя
Скриншот: ntv.ru

Российский федеральный телеканал НТВ 21 марта опубликовал видео с захваченной украинской волонтеркой, парамедиком Юлией Паевской (позывной Тайра).

В описании к видео российские пропагандисты называют Паевскую "националисткой" и "участницей батальона "Азов". Отмечается, что с Паевской записали "интервью", которое выйдет в эфир 27 марта.

На опубликованном отрывке видео Юлия говорит о Мариуполе и необходимости гуманитарного коридора, чтобы гражданские уехали из города.

"Ситуация усугубляется. И это совсем не место для женщин, детей, пожилых людей. Я хотела бы, чтобы было найдено решение, позволяющее вывезти всех граждан Мариуполя из этого ада. И обеспечить им надежную эвакуацию. Я очень надеюсь, что меня услышат, и будет организована спасательная операция для гражданских лиц. И войска объявят тишину. Хотя бы несколько дней мира, чтобы вывезти ни в чем не повинных гражданских людей", – сказала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Российские военные похитили Паевскую 16 марта в Мариуполе, где она помогала раненым мирным жителям.

Контекст:

Паевская с начала войны на Донбассе помогала раненым как парамедик. Она сформировала собственную эвакуационную команду под названием "Ангелы Тайры". По данным "АрмияInform", только к ноябрю 2019 года она спасла более 500 украинских военных и научила тактической медицине около 8 тыс. человек.

Во время выполнения боевой эвакуации военного получила травмы тазобедренных суставов. Оба сустава у нее заменены титановыми эндопротезами.

Признана народным героем Украины. Участница Invictus Games.

Теги: захват, Мариуполь, гуманитарный коридор, пленные, война России против Украины, Юлия Паевская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Люди Мариуполя переживают настоящий ад". Бедняков смог поговорить со своей сестрой, которая находится в осажденном оккупантами городе
"Люди Мариуполя переживают настоящий ад". Бедняков смог поговорить со своей сестрой, которая находится в осажденном оккупантами городе
"Охотно поддержу украинского предпринимателя". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик заявила о готовности помочь украинскому бизнесу
"Охотно поддержу украинского предпринимателя". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик заявила о готовности помочь украинскому бизнесу
"Доброго вечора, ми з України". Monatik вместе с украинскими знаменитостями даст благотворительный концерт в Польше
"Доброго вечора, ми з України". Monatik вместе с украинскими знаменитостями даст благотворительный концерт в Польше
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину
Фронтмен "Беz обмежень" выступил в киевском бомбоубежище. Фото
Фронтмен "Беz обмежень" выступил в киевском бомбоубежище. Фото
Представители Украины на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra: Основное наше желание – чтобы война закончилась
Представители Украины на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra: Основное наше желание – чтобы война закончилась
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева
"Много дел". Вступивший в тероборону Дикусар спустя неделю вышел на связь
"Много дел". Вступивший в тероборону Дикусар спустя неделю вышел на связь
  Kalush Orchestra собрала первый миллион просмотров на YouTube-канале "Евровидения" и является лидером букмекерских прогнозов
  Kalush Orchestra собрала первый миллион просмотров на YouTube-канале "Евровидения" и является лидером букмекерских прогнозов
"Спели в поддержку всех, кто вынужден был бежать от "русских асвабадителей". Melovin исполнил на вокзале во Львове гимн Украины. Видео
"Спели в поддержку всех, кто вынужден был бежать от "русских асвабадителей". Melovin исполнил на вокзале во Львове гимн Украины. Видео
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств
"Просто скажите, что вам нужно меню №2, и мы все поймем". Клопотенко открыл во Львове бистро, в котором можно поесть бесплатно
"Просто скажите, что вам нужно меню №2, и мы все поймем". Клопотенко открыл во Львове бистро, в котором можно поесть бесплатно
  Кинопродюсер Роднянский: В том виде, в котором сейчас существует Россия, мне там не место
  Кинопродюсер Роднянский: В том виде, в котором сейчас существует Россия, мне там не место
"До этой войны мои ценности были фейковыми". Каминская воссоединилась с детьми, которые после нападения РФ на Украину находятся за границей
"До этой войны мои ценности были фейковыми". Каминская воссоединилась с детьми, которые после нападения РФ на Украину находятся за границей
  Во время благотворительного концерта в Польше с участием Тины Кароль и Jerry Heil для Украины собрали 2 млн злотых. Видео
  Во время благотворительного концерта в Польше с участием Тины Кароль и Jerry Heil для Украины собрали 2 млн злотых. Видео
"Верю, что снова вернусь". Гвоздева на 24-й день после нападения РФ на Украину уехала с детьми за границу
"Верю, что снова вернусь". Гвоздева на 24-й день после нападения РФ на Украину уехала с детьми за границу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хватит смертей, хватит злобы, хватит крови". Синдеева обратилась к выступившим в Лужниках Симоньян, Канделаки и Захаровой (53648)
2
"Сейчас я в США, и это не туристическая поездка". Солистка группы Kazka Зарицкая объяснила, почему покинула Украину (29826)
3
"Поздно, Регина, 25-й день войны". Тодоренко после нападения РФ на Украину нарушила "гробовое молчание" и спела песню Zombie (26515)
4
"Эй, Путин, в Одессе вы – обычный поц". Коля Серга высмеял президента РФ и российских оккупантов на фоне Одесского оперного театра (24589)
5
Телеведущий Билл Мар: Наконец-то у Америки есть президент, которого все любят, с заоблачным рейтингом одобрения. Это президент Украины (16238)
6
Эми Шумер попросила организаторов включить выступление Зеленского на церемонии "Оскар 2022" (15521)
7
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств (14855)
8
"У этого мужчины железный характер, как и у самого города Николаева". Служащий в теробороне Одессы Салем встретился с Кимом (10674)
 
 
 
 