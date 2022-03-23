Полк "Азов" взял в плен чеченца. Он призвал своих земляков воевать с Россией

Пленный чеченец: С Россией мы должны воевать. Почему вы там раньше не воевали? Украинцы в первую, вторую чеченскую войну помогали нам. А сейчас что? Скриншот: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

Имя мужчины не указано, сам он говорит, что прибыл из города Урус-Мартан. По словам пленного, в Мариуполь он приехал 18 марта и в тот же день был взят в плен украинскими военнослужащими.

Он рассказывал об условиях содержания, об обеспечении российской армии.

"Вам четыре рожка дают, автомат, робу и разгрузку. Думаете, всякое оружие на выбор дают? Нет. Сказали: "Там заберешь, украинца убьешь – заберешь". А они [украинцы] что, спят? "Давайте, стреляйте", – говорят? Они опытнее, чем чеченцы, чем русские. Они опытнее, духа у них побольше", – сказал мужчина.

По словам пленного, российские военнослужащие убивали военных из Чечни в ходе вторжения в Украину.

Он обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову, спросив, почему тот не отправляет воевать своих родственников в Украину, и отметил, что тела погибших россияне не отправляют домой.

"Россия мне ничего [хорошего] не сделала. Россия мне хуже делала, плохо делала. Такая здесь беда. Лучше не езжайте за этого Кадырова", – сказал мужчина.

Пленный призвал земляков к джихаду в отношении РФ.

"С Россией мы должны воевать. Почему вы там раньше не воевали? Украинцы в первую, вторую [чеченскую] войну помогали нам. А сейчас что? Против украинцев идете? Эх, Чечня. Просто вы даже не думаете, куда идете", – добавил он.

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