"Научу вас, муха-бляха, дивной песенке "динь-дон". Кадыров обратился в стихах к Гордону, Арестовичу, Гончаренко, Шустеру

Видеообращение Кадырова сопровождается анимированными вставками с портретами героев стихотворения – украинских журналистов Дмитрия Гордона, Савика Шустера, Романа Цимбалюка, политиков Алексея Арестовича и Марка Фейгина.
"Поедая шницель венский и шлифуя старый слог,
Закудахтал по-чеченски неонацик-бандерлог.
Им не нравится, артистам, мой большой и мощный "дон".
Побежали все, как крысы, Гончаренко и Гордон", – говорится в образце творчества Кадырова.
"Не спешите к вашим ляхам за спасительный кордон,
Научу вас, муха-бляха, дивной песенке "динь-дон".
И до вас, монтеры фейков, даст Всевышний, доберусь.
Арестович, Шустер, Фейгин, Цимбалюк – брехливый гусь", – зачитал Кадыров.
Он также обратился лично к представителям полка "Азов", пообещал им "повести на аркане в Ростов" и отправить "по этапу в Соловки".
"Как-то так, ждите меня в Киеве!" – говорится в описании к видео. Недавно, как выяснили СМИ, Кадыров уже соврал о приезде в Украину.
13 марта в сети появился ролик, который опубликовал в том числе чеченский государственный канал "Грозный", с описанием: "Глава ЧР Рамзан Кадыров вместе с бойцами, участвующими в специальной военной операции на Украине". В разговоре на видео подчиненный отчитывается об операции по захвату детского дома в семи километрах от Киева. Ролик снят в темном подвале, где именно и когда – неизвестно.
Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире национального телемарафона заявил, что если присутствие Кадырова под Киевом будет подтверждено, то Вооруженные силы Украины его уничтожат. Кадыров на это ответил в Telegram: "Почему "если"? Ты не видел съемки или я должен постучать в твои двери?"
Через несколько часов, ночью 14 марта, он также опубликовал обращение к украинцам, в котором заявил, что видео якобы было снято в Гостомеле.
Однако уже 15 марта Кадыров встречал в Грозном секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и посещал с ним могилу своего отца, первого президента Чечни Ахмата Кадырова.