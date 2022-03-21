"Научу вас, муха-бляха, дивной песенке "динь-дон". Кадыров обратился в стихах к Гордону, Арестовичу, Гончаренко, Шустеру

Видеообращение Кадырова сопровождается анимированными вставками с портретами героев стихотворения – украинских журналистов Дмитрия Гордона, Савика Шустера, Романа Цимбалюка, политиков Алексея Арестовича и Марка Фейгина.

"Поедая шницель венский и шлифуя старый слог,

Закудахтал по-чеченски неонацик-бандерлог.

Им не нравится, артистам, мой большой и мощный "дон".

Побежали все, как крысы, Гончаренко и Гордон", – говорится в образце творчества Кадырова.

Скриншот: RKadyrov_95 / Telegram

"Не спешите к вашим ляхам за спасительный кордон,

Научу вас, муха-бляха, дивной песенке "динь-дон".

И до вас, монтеры фейков, даст Всевышний, доберусь.

Арестович, Шустер, Фейгин, Цимбалюк – брехливый гусь", – зачитал Кадыров.

Он также обратился лично к представителям полка "Азов", пообещал им "повести на аркане в Ростов" и отправить "по этапу в Соловки".

"Как-то так, ждите меня в Киеве!" – говорится в описании к видео. Недавно, как выяснили СМИ, Кадыров уже соврал о приезде в Украину.